Eski uluslararası hakem Saad el-Kesiri, Al-Ahli'nin Al-Feyha karşısında kaydettiği golün geçerliliğiyle ilgili ortaya çıkan tartışmayı sonlandırdı. Ukraynalı Artem Bondarenko, iki takımı Pazartesi akşamı Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasında karşı karşıya getiren ve "el-Raki"nin 3-2 galibiyetiyle sona eren mücadelede ilk yarının son saniyelerinde golü kaydetmişti.

"El-Cezire" gazetesinin hakem yorumcusu el-Kesiri, hakemin golü geçerli sayma kararının doğru olduğunu vurgularken, ilk yarı için sadece iki dakika uzatma gösterilmiş olmasına rağmen 47:23'te kaydedilen golün yaşandığı pozisyona Al-Feyha oyuncularının itiraz etmesi için hiçbir gerekçe bulunmadığının altını çizdi.

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Söz konusu pozisyon, golün ilan edilen uzatma süresi aşıldıktan sonra gelmesinin ardından Al-Feyha oyuncularından itirazlara yol açtı. Takım oyuncuları, hakemin top ağlara ulaşmadan önce ilk yarının bitiş düdüğünü çalması gerektiğini düşündü ve bu durum, hakem kararının geçerliliği konusundaki tartışmayı alevlendirdi.

Ancak futbol kuralları, hakeme ilan edilen uzatma süresini artırma yetkisi tanıyor. Dördüncü hakemin işaret ettiği süre, ek sürenin asgari sınırını temsil ediyor; aşılması mümkün olmayan nihai bir süre değil. Hakem, oyun sırasında kaybedilen zamanı telafi etmek için bu süreyi uzatabilir. Bu da ilan edilen iki dakika dolduktan sonra bir golün kaydedilmesinin, onu otomatik olarak geçersiz kılmadığı anlamına geliyor.

Bondarenko'nun golü, heyecanla dolu bir mücadelede Al-Ahli'ye önemli bir avantaj sağladı. Ukraynalı oyuncu iki gol kaydederken, Firas el-Buraykan ise penaltıdan ikinci golü attı. "El-Raki", Al-Feyha'nın skoru geri çevirme denemelerine rağmen üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Böylece el-Kesiri'nin görüşü, hakemin Al-Ahli'nin golünü geçerli sayma kararını destekler nitelikte oldu; Al-Feyha oyuncularından golün zamanlaması nedeniyle gelen itirazları ise reddetti. Bu gol, futboldaki önemli hakem ayrıntılarından birine yeniden dikkat çekti: İlan edilen uzatma süresi, ilk yarının bitiş düdüğünü çalmak için mutlaka bağlayıcı bir zaman anlamına gelmiyor.