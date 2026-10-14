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Abobakr El Mokadem
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Hakem uzmanı kararını verdi: Endrick, Roma karşısında penaltıyı hak etti mi?

Roma - Real Madrid
Roma
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Endrick
K. Mbappe
İtalya
İspanya
Brezilya
Fransa

Kylian Mbappé'nin iptal edilen golü hakkında görüşünü dile getirdi

Bir hakem yorumcusu, bugün çarşamba akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanan Roma ile konuğu Real Madrid maçındaki bazı tartışmalı pozisyonlar hakkındaki görüşünü açıkladı.

İlk olarak 64. dakikada, Brezilyalı forvet Endrick'in kaleci Çelik ile mücadelesinin ardından ceza sahası içinde yere düşmesi sonrasında Real Madrid penaltı itirazında bulundu.

Hakem François Letexier, Real Madrid oyuncularının penaltı talebini reddetti.

Hakem yorumcusu Iturralde González, "AS" gazetesine ve "Cadena SER" radyosuna yaptığı açıklamada kararın doğru olduğunu söyledi.

Şöyle devam etti: "Endrick düşme taklidi yaptı, hatta sarı kartı hak ediyor."

 3 dakika sonra ise sıradaki olay geldi: Kylian Mbappe'nin golü iptal edildi.

Hakem yorumcusu, Mbappe'nin topu Diomande'den ofsayt pozisyonunda aldığı için bu kararın da doğru olduğunu vurguladı.

Şöyle konuştu: "Vücudu öndeydi. Zor bir karar, pozisyon ofsayt."

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