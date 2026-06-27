Hakem uzmanı: İran’ın Mısır karşısında attığı golün iptal edilmesi doğru bir karar

Hakemlik uzmanı Andy Davies, 2026 Dünya Kupası’nda Mısır ile İran arasındaki maçı yöneten Polonyalı hakem Simon Marciniak’ın, Asya ekibinin son dakikalarda attığı golü ofsayt gerekçesiyle iptal etme kararının doğru olduğunu doğruladı.

2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda, bu sabah Cumartesi günü Mısır ile oynanan maçın son dakikalarında İran milli takımının iptal edilen golü, geniş çapta tartışmalara yol açtı. Birçok kişi, İranlı forvetten daha yakın bir mesafede kale çizgisine bulunan Mısırlı bir savunma oyuncusunun varlığının golün geçerli olduğu anlamına geldiğini düşünmüştü.

Khalilzadeh, ikinci yarının son dakikalarında golü attı; bu gol, İran’ı Yedinci Grup’ta ikinci sıraya taşıyarak değerli bir galibiyete ulaştıracaktı. Ancak golün iptal edilmesiyle maç 1-1 berabere sonuçlandı ve Mısır ikinci sıraya yükselirken, İranlılar en iyi üçüncü takım olarak eleme şanslarını bekliyor.

İngiltere’nin eski seçkin hakemlerinden biri olan eski İngiliz uluslararası hakem Andy Davies, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararının oyun kurallarına göre doğru olduğunu doğruladı.

Davies, ABD’li ESPN kanalına yaptığı açıklamada, durumun incelenmesinin “doğrudan ve net” olduğunu belirtti. Ofsayt çizgileri, topun paslandığı anda İranlı savunma oyuncusu Şucay Halilzade’nin ayağının en arkadaki ikinci savunma oyuncusunun önünde olduğunu gösterdi; bu da video odasının müdahalesini ve golün iptal edilmesini gerektirdi.

Hakemlik uzmanı, birçok kişinin İranlı oyuncudan kale çizgisine daha yakın duran Mısırlı bir savunma oyuncusuna odaklandığını ve bunun ofsayt durumunu geçersiz kıldığını düşündüklerini belirtti; ancak kural, topun paslandığı anda forvet ile kale çizgisi arasında iki savunma oyuncusunun bulunmasına dayanır, sadece bir savunma oyuncusuna değil.

Ayrıca, normalde bu iki savunma oyuncusunun kaleci ve bir savunma oyuncusu olması gerektiğini, ancak kalecinin kalesinden çok uzaklaşması durumunda durumun farklılaştığını ekledi; bu durumda savunma oyuncularından biri son savunma oyuncusu olabilir, ancak ofsayt durumunun oluşmaması için arkasında ikinci bir savunma oyuncusunun bulunması gerekir.

Davies, Mısır kalecisinin hücum sırasında kalesinden çok ileride olduğunu vurguladı; bu durum, ekranın üst kısmında görünen Mısırlı savunma oyuncusunu fiilen son savunma oyuncusu haline getirdi.

Böylece, Halilzade ile kale çizgisi arasında sadece bir savunma oyuncusu kalmış oldu ve kurallara göre ofsayt durumu gerçekleşti; her ne kadar savunma oyuncularından biri İranlı forvetten kaleye daha yakın olsa da.