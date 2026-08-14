Bugün cuma akşamı Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin ilk hafta karşılaşmaları kapsamında oynanan Hilal ile Feyzali maçında, karşılaşmanın hakeminin maçın akışı içinde "Lider" lehine penaltı kararı vermesiyle tartışmaya yol açan bir hakem kararı yaşandı.

Hakemin kararı, Hollandalı profesyonel oyuncu Cresencio Summerville'in Feyzali ceza sahası içinde rakip takımın savunmacısı tarafından engellenmesinin ardından yere düşmesiyle geldi ve hakem doğrudan penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı kullanma görevini Portekizli Ruben Neves üstlendi ve topu büyük bir ustalıkla Feyzali'nin ağlarına göndererek atışı gole çevirdi, böylece Hilal'e maçta önemli bir gol kazandırdı.

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Penaltı kararının verilmesi, özellikle faulün doğru bir şekilde verilip verilmediğine dair şüphelerin bulunmasıyla birlikte bazı soru işaretlerine yol açtı ve maçın hakeminin verdiği karara ilişkin tartışmayı sonuçlandırmak için gözler hakemlik uzmanlarına çevrildi.

Kendi cephesinde, hakemlik uzmanı ve Al Jazeera Suudi Arabistan kanalı analisti Saad el-Kahtani, pozisyona ilişkin tartışmayı sonuçlandırarak hakemin penaltı verme kararının doğru olduğunu ve bu karardan geri dönülmesini gerektirecek bir durumun bulunmadığını vurguladı.

El-Kahtani şöyle konuştu: "27. dakikada Hilal forvetine penaltı verilmesi, Feyzali savunmacısının ceza sahası içinde yaptığı açık engellemenin ardından hakemin doğru kararıdır." Böylece maç sırasında tartışmaya yol açan pozisyondaki hakem kararının isabetli olduğunu vurgulamış oldu.

Hilal'in ilk golünün de Fransız Karim Benzema'nın büyük bir ustalıkla kullandığı bir penaltıdan geldiğini hatırlatalım.