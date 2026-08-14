18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Hakem uzmanı, Hilal'in Faysali karşısındaki ikinci penaltısıyla ilgili tartışmayı sonlandırdı

Al Hilal - Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Premier Lig
Suudi Arabistan

Ne oldu?

Bugün cuma akşamı Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin ilk hafta karşılaşmaları kapsamında oynanan Hilal ile Feyzali maçında, karşılaşmanın hakeminin maçın akışı içinde "Lider" lehine penaltı kararı vermesiyle tartışmaya yol açan bir hakem kararı yaşandı.

Hakemin kararı, Hollandalı profesyonel oyuncu Cresencio Summerville'in Feyzali ceza sahası içinde rakip takımın savunmacısı tarafından engellenmesinin ardından yere düşmesiyle geldi ve hakem doğrudan penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı kullanma görevini Portekizli Ruben Neves üstlendi ve topu büyük bir ustalıkla Feyzali'nin ağlarına göndererek atışı gole çevirdi, böylece Hilal'e maçta önemli bir gol kazandırdı.

Ayrıca oku: Demiral'dan Jaissle'nin ayrılığı hakkında: Endişelenmeyin ve Ahli'yi bekleyin

Penaltı kararının verilmesi, özellikle faulün doğru bir şekilde verilip verilmediğine dair şüphelerin bulunmasıyla birlikte bazı soru işaretlerine yol açtı ve maçın hakeminin verdiği karara ilişkin tartışmayı sonuçlandırmak için gözler hakemlik uzmanlarına çevrildi.

King Cup
Al-Raed crest
Al-Raed
ALR
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
King Cup
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
Neom SC crest
Neom SC
NEO

Kendi cephesinde, hakemlik uzmanı ve Al Jazeera Suudi Arabistan kanalı analisti Saad el-Kahtani, pozisyona ilişkin tartışmayı sonuçlandırarak hakemin penaltı verme kararının doğru olduğunu ve bu karardan geri dönülmesini gerektirecek bir durumun bulunmadığını vurguladı.

Roshn Suudi Ligi maç biletleriBiletini şimdi satın al!

El-Kahtani şöyle konuştu: "27. dakikada Hilal forvetine penaltı verilmesi, Feyzali savunmacısının ceza sahası içinde yaptığı açık engellemenin ardından hakemin doğru kararıdır." Böylece maç sırasında tartışmaya yol açan pozisyondaki hakem kararının isabetli olduğunu vurgulamış oldu.

Hilal'in ilk golünün de Fransız Karim Benzema'nın büyük bir ustalıkla kullandığı bir penaltıdan geldiğini hatırlatalım.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin