El-Hilal ile El-Feth karşılaşmasında, hakemin 45. dakikada ev sahibi takım lehine verdiği penaltı kararından VAR ekranına gittikten sonra geri dönmesinin ardından geniş çaplı bir tartışma yaşandı; karar El-Feth taraftarları ile teknik ekibinin itirazlarına yol açtı.

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Pozisyon, El-Feth oyuncularının ceza sahası içinde elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı talep etmesinin ardından gelişti; daha sonra VAR hakemi müdahale ederek saha hakemini pozisyonu izlemeye davet etti ve saha hakemi ilk kararını iptal ederek penaltı vermeme kararı aldı.

Öte yandan "El-Riyadiyye" kanalının hakem yorumcusu Muhammed Kemal Rişe, hakemin penaltı kararından geri dönmesinin doğru olduğunu, zira pozisyonun yeniden izlenmesiyle topun koluna çarptığı oyuncunun kimliğinin ortaya çıktığını açıkladı.

Rişe şunları söyledi: "45. dakikada hakemin VAR ekranında izledikten sonra El-Feth lehine verdiği penaltı kararından geri dönmesi doğru bir karardı. Bir elle oynama vardı ve inceleme sonrası hakeme topun El-Hilal'in savunmacısı Kalidou Koulibaly'nin eline değil, El-Feth oyuncusu Murad Batna'nın sağ koluna çarptığı anlaşıldı."

Böylece hakem uzmanı, topun El-Hilal savunmacısı Kalidou Koulibaly'nin eline değil Murad Batna'nın koluna değdiğini vurgulayarak pozisyona ilişkin tartışmayı sonlandırdı; bu da pozisyona eşlik eden itirazlara rağmen hakemin ilk kararından geri dönmesini açıklıyor.