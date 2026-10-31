24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Çeviri:

Hakem uzmanı, Feth'in Hilal karşısındaki penaltısıyla ilgili tartışmayı sonlandırdı

Al Hilal - Al Fateh FC
Al Hilal
Al Fateh FC
Premier Lig
Suudi Arabistan

Ne oldu?

El-Hilal ile El-Feth karşılaşmasında, hakemin 45. dakikada ev sahibi takım lehine verdiği penaltı kararından VAR ekranına gittikten sonra geri dönmesinin ardından geniş çaplı bir tartışma yaşandı; karar El-Feth taraftarları ile teknik ekibinin itirazlarına yol açtı.

Ayrıca oku: Kooora'ya özel: El-Ehli Suudi'nin teknik direktörünün görevden alınması neden gecikti?

Pozisyon, El-Feth oyuncularının ceza sahası içinde elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı talep etmesinin ardından gelişti; daha sonra VAR hakemi müdahale ederek saha hakemini pozisyonu izlemeye davet etti ve saha hakemi ilk kararını iptal ederek penaltı vermeme kararı aldı.

Öte yandan "El-Riyadiyye" kanalının hakem yorumcusu Muhammed Kemal Rişe, hakemin penaltı kararından geri dönmesinin doğru olduğunu, zira pozisyonun yeniden izlenmesiyle topun koluna çarptığı oyuncunun kimliğinin ortaya çıktığını açıkladı.

Gelecek maçlar
HIL

HIL

AFC Şampiyonlar Ligi 1

03 Kas 2026

ALA

ALA

ALF

ALF

Premier Lig

06 Kas 2026

ALR

ALR

Rişe şunları söyledi: "45. dakikada hakemin VAR ekranında izledikten sonra El-Feth lehine verdiği penaltı kararından geri dönmesi doğru bir karardı. Bir elle oynama vardı ve inceleme sonrası hakeme topun El-Hilal'in savunmacısı Kalidou Koulibaly'nin eline değil, El-Feth oyuncusu Murad Batna'nın sağ koluna çarptığı anlaşıldı."

Böylece hakem uzmanı, topun El-Hilal savunmacısı Kalidou Koulibaly'nin eline değil Murad Batna'nın koluna değdiğini vurgulayarak pozisyona ilişkin tartışmayı sonlandırdı; bu da pozisyona eşlik eden itirazlara rağmen hakemin ilk kararından geri dönmesini açıklıyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin