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Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Hakem uzmanı: Cristiano penaltıyı hak ediyordu, Pinto'nun kırmızı kartında hata var

Al-Ettifaq - Al Nassr FC
Al-Ettifaq
Al Nassr FC
Premier Lig
C. Ronaldo
B. Krepski
Suudi Arabistan
Portekiz
Brezilya

Al-Nassr yenilgiden kurtuldu

Hakem uzmanı Mohamed Kamal Rişa, bu gece Suudi Roshn Ligi'nde oynanan Al Nassr - Al Ettifaq maçındaki hakem kararları hakkındaki görüşünü paylaştı.

Al Nassr, Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasındaki dramatik karşılaşmada, ev sahibi Al Ettifaq karşısında iki gol geriye düştüğü maçı, 12. dakikadan itibaren 10 kişi oynamasına rağmen 3-2'lik heyecan dolu bir galibiyete çevirdi.

Al Nassr, kalecisi Bento'nun kırmızı kart görmesinin ardından zorlu bir sınavdan geçti; ancak ikinci yarıda toparlanarak tarihi bir geri dönüşe imza attı, kalecisinin kurduğu tuzaktan sıyrılıp üç puanla sahadan ayrıldı.

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Mısırlı Mohamed Kamal Rişa, "El Riyadiye" gazetesinin hakem analisti olarak, Al Nassr kalecisi Brezilyalı Bento Matheus'un kırmızı kart görmesiyle sonuçlanan serbest vuruşun kullanımında bir hata bulunduğunu vurguladı.

Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
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Al-Taawoun
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Premier Lig
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Al-Ettifaq
ALI
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Al Diriyah
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Hakem Mohamed El Hüveyş, Al Nassr'ın sol beki Salem El Necdi'ye faul verdi; Al Ettifaq'ın kanat oyuncusu Ryan Messie bu vuruşu hızlıca, sarı-siyahlıların savunmasını geride bırakan takım arkadaşı Musa Dembélé'ye doğru kullandı. Dembélé tek başına ilerlerken ceza sahası girişinde Bento tarafından düşürülünce, hakem Brezilyalı kaleciyi 12. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

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Faulün kullanımıyla ilgili olarak Rişa şunları söyledi: "El Hüveyş, El Necdi'ye sarı kart göstermek için oyunu durdursaydı, Al Ettifaq oyuncusunun oyunu hızlıca yeniden başlatmasına izin verilmezdi; ancak hakem bunu yapmadı, dolayısıyla Messie'nin faulü doğrudan takım arkadaşı Dembélé'ye doğru kullanma hakkı doğdu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Hata, Al Ettifaq oyuncusunun faulü top hareket halindeyken kullanmasındaydı; oyunu yeniden başlatmadan önce topun sabitlenmesi gerekiyordu ve hakemin buna dikkat etmesi gerekirdi. VAR odasının ise bu tür usule ilişkin fauller için müdahale yetkisi bulunmuyor. Kırmızı kart kararına gelince, bu doğrudur; çünkü Bento, Al Ettifaq oyuncusunu net bir gol fırsatından mahrum bıraktı."

Rişa, maçın 38. dakikasında Al Ettifaq ceza sahası içinde yaşanan bir başka hakem kararı üzerinde durdu ve doğu ekibinin kalecisi Türki El Cevş'in, bir kornerden gelen ortada mücadele sırasında Al Nassr forveti Portekizli Cristiano Ronaldo'ya kural dışı bir müdahalede bulunduğuna dikkat çekti.

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Analist durumu şöyle açıkladı: "Al Ettifaq defans oyuncusu ortalanan topa ulaşmayı başardı ve kafayla uzaklaştırdı; kalecinin denemesi ise başarısız oldu, ardından Ronaldo'ya çarparak onu düşürdü. Kaleciden kaynaklı bir ihmal olduğunu görüyorum ve VAR'ın penaltı verilmesi için hakemi çağırması gerekirdi."

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