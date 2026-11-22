Bir hakem uzmanı, Barcelona'nın bu akşam, pazar günü La Liga'da oynanan Villarreal maçındaki ilk golüyle ilgili görüşünü açıkladı.

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Barcelona, La Liga'nın 13. haftasında bu akşam, pazar günü "Camp Nou"da karşılaştığı Villarreal'i heyecanlı bir maçta 3-2 mağlup etti.

Villarreal'in ilk golünü 5. dakikada Tajon Buchanan, Joan García'nın ağlarını havalandıran sert bir şutla kaydetti. İkinci golü ise 7. dakikada Tani Oluwaseyi füze gibi bir şutla attı.

Gerard Martín, 57. dakikada Barcelona'nın ilk golünü kaydederek farkı bire indirdi. Barça'nın kazandığı korner hızlı bir şekilde kullanıldı, ardından gelen etkili ortayı Gerard güçlü bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Villarreal oyuncuları, Barcelona'nın ilk golünden önceki kornerin doğru bir karar olmadığını öne sürerek hakem Alejandro Hernández Hernández'e itiraz etti.

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Oyuncular, Cancelo'nun şutunun direğe çarpıp oyun alanının dışına çıktığını, pozisyonun korner olmadığını ve VAR'ın müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

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"AS" gazetesi ile "Cadena SER" radyosunun hakem uzmanı Iturralde González, Barcelona'nın pozisyonun VAR tarafından incelenmesini önlemek için korneri hızlı kullandığını söyledi.

González şu yorumu yaptı: "Şu anda kornerlerin hızlı kullanılmasına izin veriliyor. Ama böyle olmamalı. Bu da değişmeyecek. Kuralın bu şekilde çiğnenebilmesi mümkün olmamalı."

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Heyecan dolu bir galibiyet

Sezonun en heyecanlı maçlarından birinde Barcelona, Villarreal karşısında iki farklı geriye düştüğü maçta ikinci yarıda üst üste üç gol bularak skoru dramatik bir şekilde 3-2'ye çevirdi. Katalan ekibi, La Liga'nın 13. haftasında Spotify Camp Nou'da erken gelen bir kâbusu heyecan dolu bir remontadaya dönüştürdü.

Barcelona, şampiyonluk yarışındaki konumunu güçlendirecek yeni bir galibiyet hedefiyle sahaya çıktı. Ancak Villarreal'in ev sahibinin savunma hatalarından yararlanarak ilk yedi dakikada iki gol bulmasıyla erken bir şok yaşadı. Ardından Flick'in öğrencileri, ikinci yarıda atılan üç golle tamamlanan geri dönüşe başladı.

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Maçın istatistikleri Barcelona'nın ezici üstünlüğünü ortaya koydu. Katalan ekibi topa yüzde 71 oranında sahip olurken Villarreal'de bu oran yüzde 29'da kaldı. Barcelona kaleye 29 şut çekerken konuk ekip yalnızca dört şut kullanabildi.

Barcelona'nın gol beklentisi 3,22'ye ulaşırken Villarreal'inki yalnızca 0,16'da kaldı. Ev sahibi ekip sekiz net gol fırsatı yaratırken rakibi yalnızca bir fırsat bulabildi.

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Barcelona dokuz isabetli şut kaydederken Villarreal'in isabetli şut sayısı iki oldu. Katalan ekibinin rakip ceza sahası içindeki top teması sayısı 48'e ulaşırken konuk ekip yalnızca iki kez temas kurabildi.

Barcelona 10 korner kullanıp 21 kilit pas verirken Villarreal, istatistiklerin son güncellemesine kadar maç boyunca hiç korner kazanamadı.

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Karşılaşmayı Spotify Camp Nou tribünlerinde 59.034 taraftar takip etti. Taraftarlar, takımlarının iki gollük dezavantajı 3-2'lik üstünlüğe çevirdiği, maçın en heyecanlı bölümlerinden birine tanıklık etti.

Böylece Barcelona, erken gelen şoka teslim olmayı reddederek ikinci yarıda olağanüstü bir hücum performansı sergiledi ve Pedri, Fermín ile Yamal'ın parlak oyunundan yararlanarak Villarreal karşısında skoru tersine çevirdi. Katalan ekibi bu dramatik galibiyetle, La Liga'daki zirve yarışında en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı yeniden 3 puana çıkardı.