Hakem uzmanı Jamal Al-Ghandour, Roshn Profesyonel Ligi'nin 13. haftasında Al Ahli ile Al Taawoun arasında oynanan maçta Al Ahli lehine penaltı verilmesi konusundaki tartışmalara son noktayı koydu.

Reklam

Al Ahli, Al Inma Stadyumu'nda oynanan maçta Al Taawoun'u 3-1 mağlup ederek Roshn Ligi'ndeki galibiyet serisini sürdürdü.

Hakem uzmanı Jamal Al-Ghandour, Al Muntasaf programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Al Ahli ile Al Taawoun maçında hakemin Ivan Toney lehine penaltı vermeme kararı doğru. Çünkü forvet ile savunma oyuncusu arasında karşılıklı bir faul var; iki oyuncu arasındaki çekiştirme pozisyonun başından düşüşe kadar sürdü. Dolayısıyla VAR'ın penaltı vermeme kararı da doğru."

Al-Ghandour sözlerini şöyle sürdürdü: "Al Ahli lehine verilen penaltı doğru bir karar. Açık bir faul var ve gol engelleniyor. Doğru karar penaltı vermekti, nitekim de öyle oldu."

Jamal Al-Ghandour, Al Nassr ile Al Hazm maçındaki hakem kararlarını da değerlendirdi ve Roshn Profesyonel Ligi'ndeki bu karşılaşmanın 54. dakikasında Al Nassr lehine penaltı verilmemesine yönelik ilk kararın doğru olduğunu vurguladı.

Reklam Reklam

Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili olarak ise Al-Ghandour, Portekizli oyuncunun topu kontrol etmiş olmasına rağmen sol ayağını uzatarak Al Hazm oyuncusuna bastığını belirtti ve bu pozisyonun "faul ve sarı kartı hak ettiğini" açıkladı.

Related Topics

Al-Ghandour şöyle devam etti: "Büyük oyuncu da sahadaki diğer oyuncular gibidir. Sarı kartı hak ediyorsa hakem ona sarı kartı göstermelidir."

Ardından ekledi: "Kasıt olduğunu söylemek istemiyorum ama hakemin bir ihmali var. VAR hakemi de burada müdahale etmez."

Reklam

Jamal Al-Ghandour sözlerini Al Hilal ile Al Ettifaq maçıyla noktaladı ve Al Hilal'in Al Ettifaq karşısında 47. dakikada kazandığı penaltının iptal edilmesinin, herhangi bir faul bulunmadığı için doğru bir karar olduğunu vurguladı.

Al-Ghandour, Al Hilal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'nin kontrolsüz hareketi nedeniyle sarı kartı hak ettiğini belirtirken, Al Hilal'in ilk golünün de geçersiz olduğunu, çünkü 29. dakikada Nasser Al-Dawsari'nin ayağını yüksek kaldırarak Al Ettifaq oyuncusuna faul yaptığını ifade etti.

Reklam

Al Ahli puanını 27'ye yükselterek Roshn Profesyonel Ligi puan tablosunda dördüncü sırada yer aldı ve Bosic yönetiminde ligdeki galibiyetlerini sürdürdü.

Al Ahli, Roshn Profesyonel Ligi'nin önümüzdeki haftasında gelecek cuma günü oynanacak maçta Al Faisaly ile karşılaşmaya hazırlanıyor.