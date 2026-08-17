Hakem uzmanı, Ahli'nin tartışmalı golüyle ilgili tartışmayı sonuçlandırdı

Harameyn Hizmetkârı Kupası müsabakaları kapsamında oynanan Ahli ve Envar karşılaşmasında, hücumun kurulma aşamasında yaşanan bir el teması sonrası "Ahli" lehine sayılan gol, tartışmalara yol açan bir hakem kararına sahne oldu.

Ahli'nin golü, sert bir şut çekerek topu Envar'ın ağlarına gönderen Ermeni Edward Spertsyan aracılığıyla geldi. Bu gol takımına maçta üstünlük sağladı ve bir sonraki tura yükselme yolunda öne geçirdi.

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Ancak gol tartışmasız değildi; zira görüntüler, Spertsyan'ın golü kaydetmesiyle sonuçlanan hücumun başlamasından önce Ahlili oyuncu Brezilyalı Roger Ibañez'in elle temas ettiğini gösterdi.

Kendi cephesinde ise hakem uzmanı Fahad El-Merdasi, "Nadina" programındaki konuşması sırasında pozisyon hakkındaki görüşünü net biçimde ortaya koydu ve hücumun kurulma aşamasının başında bir ihlal bulunduğu için golün sayılması kararının doğru olmadığını vurguladı.

El-Merdasi şunları söyledi: "Ahli'nin golü doğru değil, çünkü hücumun kurulmasının başında Ahlili oyuncu Ibañez'in bir el teması var." El-Merdasi, ihlalin golden hemen önce gerçekleştiğine ve düdüğün çalınıp golün iptal edilmesi gerektiğine işaret etti.

Böylece Spertsyan'ın kaydettiği gol, şutun güzelliğine rağmen hakem tartışmasına yol açtı. El-Merdasi'nin Ibañez'in el temasının hücumun geçerliliğini etkilediğini düşünmesinin ardından bu pozisyon, Ahli ve Envar karşılaşmasının en dikkat çekici hakem durumlarından biri olarak kaldı.