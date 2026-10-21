Hakem uzmanı Medhat el-Hufi, Ahly'nin Kanal filelerine gönderdiği golün geçerli olduğunu doğrularken, yardımcı hakemin bayrağı kaldırdıktan sonra orta sahaya yönelmeyerek pozisyonu yönetirken hata yaptığını, bunun ise golün geçerli sayıldığını teyit edecek bir hareket olacağını belirtti.

El-Hufi, medya mensubu Dr. Ahmed el-Bekri'nin eş-Şems ez-Zerka kanalında sunduğu «el-Difender» programına yaptığı açıklamalarda, yan hakemin golün geçerli olduğuna işaret ederek topun sayıldığına dair net bir göstergeyle hızlıca orta sahaya doğru hareket etmesi gerektiğini, bunu yapmamasının ise pozisyona eşlik eden kafa karışıklığına katkıda bulunduğunu söyledi.

Hakem uzmanı, hakemlerin Ahly ve Zamalek'in aldığı olumsuz sonuçlar nedeniyle büyük baskı altında kaldıklarını, bunun da sahadaki kararlarına yansıyabileceğini ve bazı hakemlik durumlarında kafa karışıklığına yol açabileceğini ekledi.

Medhat el-Hufi, golün hakemlik açısından geçerli olduğunu vurgulayarak, pozisyonu çözüme kavuşturmak ve oyun üzerinde çıkan tartışmayı önlemek için video yardımcı hakem «VAR» ve ana hakemden net bir teyit gelmesi gerektiğini belirtti.

Hatırlanacağı üzere maç 3-3 berabere sona ermişti.