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Hakem tartışması: Aston Villa'nın yıldızı Barcelona karşısında kırmızı karttan kurtuldu mu?

Barcelona - Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Şampiyonlar Ligi
N. Jackson
P. Cubarsi
İspanya
İngiltere
Senegal

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 Bu akşam Salı günü Camp Nou'da Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftası kapsamında oynanan Barcelona ile konuğu Aston Villa arasındaki maçta büyük tartışma yaratan bir olay yaşandı.

43. dakikada sahanın ortasında Barcelona oyuncusu Cubarsi ile Aston Villa oyuncusu Nicolas Jackson arasında ortak bir top vardı.

Pozisyon sırasında Jackson, sakatlığın ardından büyük acı çeken Cubarsi'nin ayağına bastı ve hakem Aston Villa oyuncusuna sadece sarı kart vermekle yetindi.

Konuyla ilgili "Mundo Deportivo" gazetesi şöyle yazdı: "Jackson ayağını sabit tuttu ve Cubarsi'nin ayak bileğine bastı. Kırmızı kart olabilirdi, ancak VAR pozisyonu incelemedi. Pau ise topallıyor."

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Gazete sözlerine şöyle devam etti: "Görünüşe göre sarı kart, müdahaleden sonra Cubarsi'yi kaba bir şekilde sahadan çıkmaya zorlamaya çalışan ve sanki rol yaptığını ima eder gibi davranan Senegalli oyuncu için yeterli değil."

Gazete, Jackson'ın atılması gerektiğini vurgulamasına rağmen, aynı gazetenin hakem analisti Cesar Pareniteia Montero'nun ardından şu yorumu yaptı: "Ayakkabı kullanılarak yapılan açık bir müdahale, ancak aşırı güç yoktu. Bence aldığı sarı kart yeterliydi."

 

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