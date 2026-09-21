Rojiblancos, kanallarında bir video paylaştı; videoda, içinden "Hakem tacizine son" yazılı bir kağıt çıkan bir yazıcı görülüyor. Ayrıca burada Portekizli teknik adamın, takımının 1-2 kaybettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, pazar günkü karşılaşmadan iki pozisyonun yer aldığı bir kağıdı sağ elinde tuttuğu da görülüyor.

Olay gerçekten de pazar günü yaşandı; Mourinho, gözle görülür şekilde öfkeli bir halde hakem Miguel Angel Ortiz Arias’ı sert sözlerle eleştirmişti. Kağıtta, hakemin Eflatun-Beyazlılar’ı iki hatalı kararla mağdur ettiğini kanıtlaması amaçlanan iki ekran görüntüsü yer alıyordu. "Maçın hikayesi burada" diyen "The Special One", kağıdı göstererek konuşmuştu.

Mourinho’ya göre iki pozisyonda da Atletico kırmızı kartla cezalandırılmalıydı. "Kang-in Lee ve Romero’nun Valverde ile Bellingham’a yaptığı fauller net kırmızı karttı!" diyen Mourinho, dişlerini sıkarak kısa süre içinde bir komplo imasında da bulundu: "Kang-in Lee’nin kırmızı kart görmesi gereken pozisyonu yeniden incelemesi için hakemi çağırmayan VAR hakemi Bay Trujillo’nun Real Madrid ile çok tuhaf bir geçmişi var" dedi ve ekledi: "Zavallı hakem Ortiz’e gelince, bu tür maçlardaki baskının altından kalkamadığı açık. Bir derbiyi yönetebilecek deneyime sahip değil." Suçu ise atama komitesine yükledi. "Her şey çok tuhaftı."

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ise şu yanıtı verdi: "Söylediklerimiz konusunda dikkatli olmalı ve başkalarına nasıl saygı gösterileceğini bilmeliyiz. Birisi bu saygı sınırını aştığında bu tehlikelidir; ister Mourinho, ister Flick, ister Simeone olun. Bu sınırı asla aşmamalıyız." İspanyol basını, Real teknik direktörünün tartışmalı çıkışını büyük ölçüde gülünç olarak değerlendirdi. Marca ise "eski tanıdık Mourinho"nun geri dönüşünden söz etti.

Atletico Madrid’in videosu neden bir eleştiri olarak da değerlendiriliyor?

Atletico’nun Mourinho’ya yönelik videolu göndermesi aynı zamanda bir eleştiri olarak da görülüyor. Real, geçmişte de yenilgilerin faturasını sık sık hakemlere kesmiş ve özellikle kulübün kendi kanalı üzerinden tartışmalı açıklamalarda bulunmuştu. Şehir rakibine karşı alınan yenilgide de durum farklı olmadı. Gazete AS’ın aktardığına göre, söz konusu pozisyonlarla ilgili olarak RMTV’de "Ya Ortiz Arias bilerek hata yapıyor ya da dürüstlükten ve profesyonellikten yoksun bir korkak" denildi.

Mourinho’ya göre hakem ekibi, verdiği kararlarla maçı tersine çevirdi. "Maçın 50 dakika boyunca 11’e 9 oynanması gerekiyordu ama onun yerine bize karşı 11’e 10 oldu" dedi. Atletico, 52. dakikada Alejandro Grimaldo’nun penaltı golüyle öne geçmişti; bundan kısa süre önce Real savunmacısı Dean Huijsen ikinci sarı karttan oyun dışı kalmıştı.

Gergin geçen derbi, daha ilk yarının ardından iki takımın oyuncuları ve teknik heyetlerinin, aralarında eski milli futbolcu Antonio Rüdiger’in de bulunduğu isimlerin, soyuna odasına giderken birbirine girmesiyle kontrolden çıkmıştı.

Real için bu, yedi hafta sonunda sezonun ikinci yenilgisi oldu; bu nedenle Blancos, XXL milli ara öncesinde yalnızca dördüncü sırada yer alıyor. Zirvede yedi galibiyetle FC Barcelona bulunurken, onu kasasında şimdiden beş puan daha az olan Atletico takip ediyor.