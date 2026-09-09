Brezilyalı hücum yıldızı, salı akşamı Nerazzurri'ye karşı oynanan maçta Real Teknik Direktörü Jose Mourinho tarafından 87. dakikada sahadan çıkarıldı ve yerine aslında Alvaro Carreras'ın oyuna girmesi gerekiyordu; ancak bu önce gerçekleşmedi.

Hakem Michael Oliver'ın değerlendirmesine göre Vinicius sahayı terk ederken fazla yavaş hareket ettiği için - açık gerekçe, Kraliyet Kulübü 2-1 öndeyken olabildiğince fazla süreyi eritmekti - Carreras'ın oyuna girmesine kısa süre içinde izin verilmedi.

Böylece Madrid ekibi bir süre bir kişi eksik oynamak zorunda kaldı ve bunun cezasını çekmesine ramak kalmıştı. Inter, sayı üstünlüğünü kullanmaya çalıştı ve sol kanattan gelişen bir atakta Henrikh Mkhitaryan ile şut fırsatı buldu. Eski Dortmundlu'nun vuruşunu Real kalecisi Thibaut Courtois ancak güçlükle çıkardı.

Kraliyet Kulübü topu kornere gönderip oyunun durmasını sağlayınca Carreras ancak o zaman sahaya girebildi. Vini Junior'ın oyundan alınmasından bu yana o sırada bir dakikadan fazla süre geçmişti ve 23 yaşındaki oyuncu sadece kenarda beklemişti.

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Vinicius Junior için hangi yeni kural uygulandı?

Hakemler, Dünya Kupası'ndan bu yana oyundan çıkan futbolcunun kulübeye dönerken gereksiz şekilde fazla zaman harcaması halinde oyuncu değişikliğini geciktirme imkanına sahip.

Vini Jr., kenara gelirken azami öngörülen 10 saniyeden belirgin biçimde daha fazla süreye ihtiyaç duyduğu için - sahayı terk ederken tribünlere doğru alkış tutmuş, kendisine zaman zaman yönelen ıslıklar duyulmuştu - hakem Oliver yeni kuralı kararlı şekilde uygulamaya karar verdi.

Bu pozisyonun maçın sonucuna artık bir etkisi olmadı. Madrid ekibi, Kylian Mbappe ve Federico Valverde'nin golleriyle Şampiyonlar Ligi açılışında 2-1'lik dar bir galibiyet aldı. Inter ise Carlos Augusto ile sadece farkı bire indiren golü buldu.