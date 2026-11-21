Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin Celta Vigo karşısında kazandığı penaltı, hakem kararı üzerine tartışmalara yol açtı.

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Santiago Bernabeu'da oynanan maçta Mbappe, şut çekmeye çalıştığı sırada savunma oyuncusu Javi Rodriguez tarafından tutuldu. Fransız oyuncunun dengesini bozan pozisyonun ardından hakem penaltı noktasını gösterdi, VAR odası da kararı onayladı.

Hakem kararlarının analizinde uzmanlaşmış "Archivo VAR

" hesabı pozisyonu inceledi ve Real Madrid'in penaltıyı hak edip etmediğine dair değerlendirmesini paylaştı. Hesap, tutma hareketi çok bariz olmasa da Javi Rodriguez'in Mbappe'ye yaptığı müdahalenin ceza sahası içinde faul verilmesini gerektirdiğinin altını çizdi.

Celta Vigo savunmacısının, topa vurmaya hazırlandığı anda Fransız golcünün bileğini tutarak dengesini bozduğunu açıklayan hesap, bu müdahalenin Mbappe'nin denemesini gerçekleştirme kabiliyetini doğrudan etkilediğini ve normal şekilde şut çekmesini engellediğini belirtti. Bu nedenle penaltı kararının hakemlik açısından doğru olduğu vurgulandı.

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Tutma hareketi dikkat çekici derecede sert ya da abartılı olmasa da hakem değerlendirmesinde, ihlalin varlığını belirleyen asıl unsurun yalnızca temasın ne kadar belirgin olduğu değil, bunun oyuncunun hareketine olan etkisi olduğu kabul edildi.

Penaltı, Real Madrid'e skorda geri dönmek için altın değerinde bir fırsat sundu. Beraberliği yakalayıp takımını Celta Vigo karşısında puan kaybından kurtarma umuduyla topun başına Mbappe geçti, ancak Fransız yıldız çok kötü bir vuruşla herkesi şaşırttı. Topu üst direğin çok üzerinden tribünlere gönderen Mbappe, karşılaşmanın en dikkat çekici anlarından birinde Madrid ekibinin önemli bir fırsatı kaçırmasına neden oldu.

Penaltının kullanılış şekli Santiago Bernabeu'da büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Real Madrid'in sergilediği soluk performans ve hücum temposunu rakibine kabul ettirememesi üzerine taraftarlar ıslıklarla tepki gösterdi. Boşlukları iyi değerlendiren ve ev sahibinin kalesini birçok kez tehdit eden rakibi karşısında Madrid ekibi, ilk yarının sonunda bir golle geride kaldı.