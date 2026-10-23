Suudi Roshn Ligi'nde oynanan Al Nassr ile Al Faisaly maçının hakem raporu, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun kaydettiği golün ona ait olup olmadığına dair tartışmaya son noktayı koydu.

Al Nassr, bugün cuma günü Al Majmaah Spor Şehri Stadı'nda Roshn Ligi'nin on birinci haftasında karşı karşıya geldiği Al Faisaly'yi 3-1 mağlup etti.

Maça Cristiano Ronaldo'nun parlak performansı damga vurdu; Portekizli yıldız, 49. dakikada vatandaşı Joao Felix'in serbest vuruştan gönderdiği ortayı bir kafa vuruşuyla ağlara göndererek Al Nassr'ın ikinci golünü kaydetti.

Ancak sosyal medya kullanıcılarından bazıları, golün Portekizli yıldız tarafından değil, Al Faisaly'nin savunmacısının kendi kalesine yaptığı bir hatayla kaydedildiğini öne sürerek tartışma yarattı.

Suudi gazeteci Ali El Anzi, "X" platformundaki kişisel hesabı üzerinden bu konudaki tartışmaya son verdi ve maç hakeminin raporunda ikinci golü Cristiano Ronaldo adına kaydettiğini doğruladı.

Maç hakemi, Suudi Roshn Ligi'nin resmî internet sitesinde yayımlanan bilgiyi onayladı; golü burada da "Madeira Roketi" adına kaydetti.

Bu gol, Al Nassr'ın kaptanı açısından son derece önemli kabul ediliyor; zira kariyerindeki 982. golü olup, futbol tarihinde 1000 gol barajına ulaşan ilk oyuncu olmaktan yalnızca 18 gol uzakta bulunuyor.