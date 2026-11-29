Katalan basınında çıkan bir habere göre hakem César Soto Grado, LaLiga'nın 14. haftasında oynanan Real Madrid-Deportivo Alavés maçının yönetimine ilişkin raporunda Real Madrid oyuncularına karşı açıkça hoşgörülü davrandı.

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Bu durum, maçın sonunda yaşanan ve Real Madrid'in bazı oyuncularının yanı sıra Portekizli teknik direktör Jose Mourinho hakkında da daha sert cezalara yol açabilecek itirazların ardından gündeme geldi.

Katalan gazetesi Mundo Deportivo'ya göre, hakem raporu Jose Mourinho'nun hakeme yönelik şikâyetlerinden tamamen farklı bir tablo ortaya koydu. Rapor, hem Portekizli teknik adamın maç sırasındaki davranışları hem de bazı Real Madrid oyuncularının maç sonundaki tepkileri konusunda hakemin Real Madrid'e karşı hoşgörülü davrandığını gösterdi.

Gazete şunları yazdı: “Jose Mourinho'ya gelince, hakem maçın 44. dakikasında kendisine sarı kart gösterdi ve gerekçe olarak (kararlarımdan birine sözlerle, hareketlerle veya jestlerle itiraz etmek) ifadesini yazdı.”

Gazete şöyle ekledi: “Hakem, Portekizli teknik direktörün kartın hemen ardından gösterdiği tepkiye göz yumdu. Bu davranış ona kırmızı karta mal olabilirdi.”

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Gazete şöyle devam etti: “Maçın bitimini izleyen dakikalarda da, hakemin Jude Bellingham lehine verdiği penaltı kararından dönmesinden kısa süre sonra sert itirazlar yaşandı.”

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6 oyuncu orta yuvarlakta hakemin etrafını sardı. Bu durum, Real Madrid'in saha temsilcisi ve eski hakem Mejía Dávila'nın sahaya girmek zorunda kalmasına neden oldu.

Grupta Bernardo Silva, Carlos Espí, Kylian Mbappé ve Ibrahima Konaté yer alıyordu. Daha sonra Arda Güler ile Thibaut Courtois da onlara katıldı.

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Tüm bu itirazlara rağmen hakem yalnızca Portekizli oyuncu Bernardo Silva'ya sarı kart gösterdi.

Hakem raporunda bu kartla ilgili şu ifade yer aldı: “Kararlarımdan birine sözlerle itiraz.”

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Gazete, pozisyonun niteliği göz önüne alındığında hakemin daha fazla sarı kart gösterebileceğini, hatta belki bir oyuncuyu oyundan atabileceğini vurguladı.

Yarışta ağır darbe

Real Madrid, LaLiga şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Sahasında Deportivo Alavés'e 2-1 yenilen Madrid ekibi, puan tablosunun zirvesine yaklaşma fırsatını kaçırdı.

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Bu yenilgi, Real Madrid'in tüm kulvarlarda üst üste elde ettiği 10 galibiyetlik seriyi sona erdirdi ve takımın bu sezon kendi sahasında aldığı ilk mağlubiyet oldu. Sonuç, özellikle takımın zirve yarışında geriye düşmesiyle birlikte Jose Mourinho üzerindeki baskıyı artırdı.

Alavés, ev sahibinin savunma hatalarından yararlanmayı başardı. Toni Martínez, Dean Huijsen'in kaleci Thibaut Courtois'ya yaptığı hatalı pası değerlendirerek 22. dakikada skoru açtı, Ángel Pérez ise 61. dakikada ikinci golü ekledi.

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Real Madrid son dakikalarda skoru dengelemeye çalıştı ve Kylian Mbappé farkı bire indirdi. Ancak takımın çabaları beraberlik golünü getirmedi ve Alavés, Santiago Bernabéu'dan değerli bir galibiyetle ayrıldı.

Maçın ardından Mourinho yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini kabul etti ve takımının fiziksel tazelikten yoksun olduğunu, rakibin benimsediği savunma anlayışıyla gerektiği gibi baş edemediğini vurguladı.

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Alavés'in oyuncularının önündeki alanları kapattığını ve hızlı hücum geçişlerine dayandığını, bunun da savunmayı aşıp ceza sahasına ulaşmayı zorlaştırdığını açıkladı.

Portekizli teknik adam, maç sırasında aldığı teknik kararların, özellikle hücum etkinliğini artırmak için yaptığı değişikliklerin beklenen etkiyi yaratmadığını belirtti. Takımının uzun süre topa sahip olduğunu, ancak bu üstünlüğü gerçek fırsatlara dönüştürme becerisinden yoksun kaldığını dile getirdi.