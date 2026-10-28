İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Disiplin Kurulu, geçtiğimiz pazar günü Spotify Camp Nou Stadı'nda Real Madrid'e karşı oynanan El Clasico maçı sırasında tribünlerden sahaya cisim atılması olayı nedeniyle Barcelona'ya para cezası verdi.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, kurul, maçlar sırasında düzeni bozmaya ilişkin hafif ihlallerden sorumlu kulüplere 602 euroya kadar para cezası verilmesini öngören disiplin yönetmeliğinin 117. maddesine dayandı. Katalan kulübüne verilen cezanın nihai tutarı ise açıklanmadı.

İki şişe oyunu durdurdu

Olay, maçın 87. dakikasında, Real Madrid oyuncularının Kylian Mbappé'nin ikinci golünü kutlamasıyla eş zamanlı olarak yaşandı. Maçın hakemi Martínez Munuera'nın raporunda belirtildiğine göre, kuzey taraftaki tribünlerden saha zeminine doğru, aralarında bir su şişesi ve bir gazlı içecek şişesinin de bulunduğu çok sayıda cisim atıldı.

Olay, hakemi maçı geçici olarak durdurmaya ve hoparlörler aracılığıyla uyarı yaparak taraftarlardan bu tür davranışları tekrarlamamalarını istemeye mecbur bıraktı.

Atılan cisimlerin hiçbiri oyunculara isabet etmese de, olay maç raporuna kaydedildi ve incelenmek ile uygun kararın alınması amacıyla Disiplin Kurulu'na havale edildi.

117. madde ceza tavanını belirliyor

Kurul, kararında düzeni bozmaya ilişkin hafif ihlallerle ilgili 117. maddeye dayandı. Bu madde, maçta yaşanan olayların disiplin yönetmeliklerine göre hafif ihlaller kapsamında değerlendirilmesi halinde sorumlu kulübün 602 euroya kadar para cezasıyla cezalandırılmasını öngörüyor.

Böylece kurul, olayı hafif ihlaller kategorisine yerleştirerek ceza tavanını 602 euro olarak belirledi; ancak Barcelona'nın fiilen ödemek zorunda kalacağı tutarı açıklamadı.