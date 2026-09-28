Hakem, oyuncunun yasaklı kelimeyi kullanmasının hemen ardından amatör maçı tatil etti

Amatör futbolun beşinci klasmanında REMO ile SVH arasında oynanan maç, cumartesi öğleden sonra hakem tarafından tatil edildi. REMO’lu bir oyuncu ‘kanser’ kelimesini bağırdı, ardından oyuna devam edilmedi.

REMO ile SVH arasındaki maç henüz yarım saattir oynanıyordu ki olay yaşandı. Remo’lu bir oyuncu bu kelimeyi bağırdı, bunun üzerine hakem oyunu durdurdu.

Oyuncu özür diledi ve bunu ‘duygusal bir anın etkisiyle’ söylediğini belirtti. Sonrasında daha fazla oyuncu da olay yerine geldi ve hakemin kafası karıştı.

SVH teknik direktörüne göre ‘hakem artık bu kelimeyi kimin bağırdığını bilmiyordu’ ve maçı tatil etme kararı aldı. Bu kelimeyi kullanmayan takımın antrenörü, “Bunu daha önce hiç yaşamadım” dedi.

Sonunda hakem, kendi ifadesine göre artık kendini güvende hissetmediği için polis bile çağrıldı. REMO Başkanı Humphrey Alladin, Algemeen Dagblad’a yaptığı açıklamada, “Herkes onunla konuşmak istiyordu ama kesinlikle tehdit edilmedi. Kendini dinlenmemiş hissetti” dedi.

REMO ile SVH arasındaki maçın ne zaman ve oynanıp oynanmayacağı ise henüz bilinmiyor.



