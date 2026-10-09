İspanya Hakem Teknik Komitesi, Real Madrid ile Villarreal arasında "Santiago Bernabeu" stadında oynanacak maçın hakemi olarak Isidro Diaz de Mera'yı atadığını açıkladı. Kraliyet takımının Barcelona ile rekabetini sürdürebilmek için galibiyete ihtiyaç duyduğu bu karşılaşmada video yardımcı hakem teknolojisi "VAR" sorumluluğunu ise Alejandro Munuera üstlenecek.

Hakem Teknik Komitesi, maçın başlamasına 24 saatten biraz fazla bir süre kala müsabakayı yönetecek ekibi açıkladı. Komite, Castilla-La Mancha derneğine mensup Diaz de Mera'nın karşılaşmayı sahadan yöneteceğini, Galiçya derneğine mensup Munuera'nın ise Las Rozas'taki video odasından sorumlu olacağını belirtti.

Bu atamalar, Real Madrid taraftarının bazı kararlara itiraz etmesine yol açan son Madrid derbisinin ardından, hakemlerin tartışmalı pozisyonlara müdahale etmemekle suçlandığı, hakem tartışmalarıyla gergin bir atmosferde geldi.

Ancak asıl ilgi, Real Madrid maçından birkaç saat önce oynanacak Barcelona-Getafe maçına yöneldi; zira video teknolojisinden sorumlu olarak Trujillo Suarez atandı. Kraliyet kulübünün taraftarları bu hakemi, Lee Kang-in'in Federico Valverde'ye yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart talebini görmezden gelmekle, ayrıca derbide Jude Bellingham'ı çiğnemesinin ardından Cuti Romero'ya kırmızı kart gösterilmesini es geçmekle suçluyor.

Real Madrid, Villarreal karşılaşmasına Barcelona ile rekabet temposunu korumak için puan toplama zorunluluğunun baskısı altında çıkarken, hakem tartışmaları da haftanın atmosferine daha fazla gerginlik katıyor.