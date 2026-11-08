Mestalla Stadı'ndaki soyunma odası tüneli, Real Madrid oyuncuları ile Valencia yetkilileri arasında şiddetli çatışmalara sahne oldu. La Liga'nın 12. haftasındaki karşılaşmanın ardından yaşanan ve gerilimin fiziksel temaslara dönüşmesiyle büyüyen olaylar Ulusal Polis'in müdahalesini gerektirdi; bunlar arasında Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'in Valencia'nın özel güvenlik görevlilerinden biriyle giriştiği arbede de yer aldı.

İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre, Rüdiger, Valencia'nın özel güvenlik görevlilerinden biriyle tartışmaya girdi. Söz konusu görevli, olaylara karışanları ayırmaya çalışırken bir darbeye maruz kaldı. Real Madrid cephesinden olaylara Alman defans oyuncusunun yanı sıra Eder Militao ve Jude Bellingham katıldı.

Gerginlik, Valencia oyuncularının, Federico Valverde'nin 1-0'lık öne geçiş golünden önceki faul hakkında hakemin verdiği karara itiraz etmesiyle başladı. Karar, Mavi'nin Kylian Mbappe'ye yaptığı faulün geçerli sayılmasıyla verilmişti ve ev sahibi takımın oyuncuları bu kararı kabul etmedi.

Başta kaptanlar Jose Gaya, Guido Rodriguez ve Pepelu olmak üzere bir grup Valencia oyuncusu, teknik ekip üyeleri ve spor direktörü Braulio Vazquez ile birlikte, hakem Hernandez Maeso soyunma odasına doğru ilerlerken itirazlarını ona iletmek istedi.

O anda, adı geçen Real Madrid oyuncuları Valencia oyuncularının davranışlarını eleştirdi ve susup soyunma odalarına gitmelerini istedi; bu da iki taraf arasındaki gerginliği daha da artırdı.

Rapora dayanak oluşturan kaynaklara göre durum, oyuncuları ayırmak için güvenlik güçlerinin müdahalesini gerektirdi ve bu sırada güvenlik görevlilerinden biri Rüdiger'den bir darbe aldı.

Devre arasında ne oldu?

Hakem Hernandez Maeso, maçla ilgili resmi raporunda, iki devre arasındaki molada yaşanan bir olayı kaleme aldı. Olayın baş rolünde Valencia spor direktörü Braulio Vazquez ve birinci yardımcı hakem vardı.

Hakemin raporunda şöyle denildi: "Bir tartışmaya yol açtı ve iş, birinci yardımcımla karşı karşıya gelmeye kadar vardı. Öfkeli bir tonla defalarca ona dönüp konuştu ve 'Faul değil, faul değil! Olacak iş mi!' dedi."

Hakem şunları ekledi: "Ayrıca, yanından geçtiğimde aynı ifadeleri bana da birçok kez yöneltti; bu arada öfkeli tonunu ve asabi tavrını sürdürdü."

Rapor şöyle sona erdi: "Bu durum sonucunda, kimliğini tespit eden Ulusal Polis unsurlarının müdahalesi zorunlu hale geldi; görevliler olaya son vermek için onu tutup mekandan uzaklaştırmak zorunda kaldı."