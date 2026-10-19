Hakem Komitesi'nden Arda Güler'in Sevilla karşısında kırmızı kart görmemesiyle ilgili tartışmalı savunma

İspanya Hakem Teknik Komitesi, Sevilla'nın Real Madrid'in Türk futbolcusu Arda Güler'in oyundan atılması talebine ilişkin tartışmayı sona erdirdi. İki takım arasındaki ve Santiago Bernabeu'da Real Madrid'in 4-1 kazanmasıyla sonuçlanan karşılaşmanın 24. dakikasında Güler'in Peque ile girdiği mücadele, Endülüs ekibinin itirazlarına yol açmıştı.

Gazeteci Hector Gonzalez, "Cadena SER" radyosunda, Hakem Teknik Komitesi'nin olayla ilgili ek bir soruşturma başlatmadığını, Güler'in kırmızı kart gerektiren şiddetli bir davranış sergilediğini kanıtlayan kesin kanıtlar bulunmadığını belirtti. Sevilla ise Real Madrid oyuncusunun rakibine dirsek attığı konusunda ısrar ediyordu.

Güler ve Peque, Real Madrid'in bir atağı sırasında karşı karşıya gelmişti; Sevilla oyuncusu rakibini tutmuş, ardından Türk futbolcu sol koluyla karşılık vermişti. Video yardımcı hakem (VAR) pozisyonu incelemek için devreye girmedi, maçın hakemi Mateu Busquets Ferrer de ceza gerektiren bir ihlal olduğuna karar vermedi.

Gonzalez, hakemlik kaynaklarına dayanarak video teknolojisinin televizyon yayınında kullanılan kameralara dayandığını aktardı ve devreye girmemesinin, olayı kesin biçimde kanıtlamaya imkân verecek net kanıtların bulunmamasından kaynaklandığını açıkladı.

Sevilla oyuncusu Kike Salas, devre arasında "Movistar" kanalına yaptığı açıklamada Güler'in atılmamasına itiraz etmişti. Endülüs ekibinin teknik direktörü Luis Garcia da maçın ardından düzenlenen basın toplantısında itirazını yeniden dile getirdi.

Garcia, takımının 10 kişiye karşı oynaması gerektiğini söyledi ve pozisyonun kırmızı kart gerektirdiğini savundu. Ağır yenilginin ardından hakem kararı geniş tartışmalara yol açtı.

Mourinho eleştirenlerden kanıt istedi

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho ise Güler'e yönelik suçlamalara kapılmayı reddederek, oyuncusunun kırmızı kart gerektiren bir ihlal yaptığını kanıtlayan net bir görüntü görmediğini vurguladı.

Portekizli teknik adam, teknik ekibindekiler de dahil olmak üzere çevresindeki kişilerden, oyuncuyu eleştirenlerin dayandığı görüntüleri kendisine iletmelerini istediğini, ancak olayla ilgili söylenenleri doğrulayan net bir görüntü bulamadığını söyledi.

Mourinho, net bir kanıt ortaya çıkması halinde takımının lehine bir hata olduğunu kabul etmekten çekinmeyeceğini ekledi, ancak gerçekleştiğini kanıtlayan bir şey görmediği bir olay hakkında hüküm veremeyeceğini belirterek, hakkında kesin kanıt bulunmayan bir pozisyona neden bu kadar odaklanıldığını sordu.