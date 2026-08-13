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Çeviri:

Hakem komitesi: Liverpool ile Arsenal arasındaki anlaşmazlıkta tırmandırıcı bir adım

Premier Lig
Liverpool
Arsenal
V. Joseph
İngiltere

Liverpool ve Arsenal, 16 yaşındaki genç oyuncu Vincent Joseph için ödenmesi gereken tazminat bedeli konusunda anlaşmaya varamamalarının ardından bir tahkim komitesine gidiyor.

Daily Mail gazetesi, Liverpool'un 18 yaş altı takımında forma giyen Joseph'in geçen ay Liverpool'dan ayrıldığını, kulübün oyuncuya 1 Temmuz'a kadar imzalanması gereken bir eğitim bursu teklif etmiş olmasına rağmen bunun gerçekleştiğini bildirdi.

Oyuncu, aralarında Manchester United, Chelsea, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un da bulunduğu bir dizi kulübün ilgisi altında bu teklifi reddetti.

Ancak Vincent Joseph'in imzasını almak için yarışı kazanmayı başaran taraf, Premier Lig şampiyonu Arsenal oldu.

O zamandan bu yana Arsenal, tazminat bedeli konusunda Liverpool ile müzakerelere girdi; ancak iki kulüp ortak bir zemin bulamadı. 

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Mevcut çıkmaz durumunda, iki taraf Liverpool'a ödenmesi gereken tazminat bedelini belirlemek üzere bir tahkim komitesine gidiyor.

Liverpool'dan ayrılıp Premier Lig'de başka bir kulübe katılan son genç oyuncu ise Isaac Mabaya olmuştu.

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