Hakem kararlarını ortaya koyan rakamlar… Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası’nın en büyük mağduru

2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile Fransa arasında oynanan maç, hakem kararlarına ilişkin geniş çaplı bir tartışmaya sahne oldu; bu tartışma maçın bitiş düdüğüyle sona ermedi, basın toplantılarına ve dikkat çekici çelişkileri ortaya koyan istatistiklere kadar uzandı. Her iki takımın teknik direktörleri Didier Deschamps ve Luis de la Fuente, hakemin performansına yönelik dolaylı eleştirilerde bulunurken, istatistiklerin turnuva boyunca hakemlerin İspanya’nın genç yıldızına karşı sergilediği tutum hakkında soru işaretleri uyandıran rakamları ortaya koymasının ardından, tartışmanın merkezinde Lamine Yamal’ın adı öne çıktı.

Didier Deschamps, Fransa’nın Dallas’ta İspanya’ya yenilmesinin ardından, doğrudan bir suçlamada bulunmadan hakemlik seviyesiyle ilgili tartışma başlatarak “taşı attı, sonra elini sakladı”. Fransız teknik direktör, maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi: "Hakemin Dünya Kupası yarı final maçını yönetmeye gerçekten yetkin olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu bir soru, şikayet değil."

Deschamps’ın açıklamaları gözden kaçmadı; Luis de la Fuente, İspanya milli takımının da birçok müdahaleye karşı hakemlerin hoşgörülü davrandığını hissettiğini kesin bir dille vurguladı ve oyuncularının saha içinde yeterli koruma görmediklerine işaret etti.

Bu tartışmanın ortasında, İspanyol “Marca” gazetesinin aktardığına göre, Lamine Yamal’ın Dünya Kupası boyunca ne kadar zorlandığını ortaya koyan dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı.

Dribblinglere ve hızlı ataklara dayalı oyun stiline rağmen, hakemler turnuva boyunca 404 dakika sahada kalmasına rağmen lehine sadece sekiz faul kararı verdi; bu da her 50 dakikada bir faul anlamına geliyor ve turnuvadaki en iyi kanat oyuncuları ve bireysel becerisi yüksek oyuncular arasında en düşük oran.

Fransa maçında, tıpkı Belçika maçında olduğu gibi, Lamine Yamal bariz görünen faullere karşı birden fazla kez itirazda bulundu; ancak hakem oyunun devam etmesini emretti. Bu durum, İspanyol oyuncunun yeterince korunmadığını hissetmesine neden oldu.

Rakamları diğer yıldızlarla karşılaştırıldığında farklar oldukça belirgin: Belçikalı Jérémie Doku, sadece 341 dakika içinde 18 faul kazandı; bu sayı, bir maç daha fazla oynamış olmasına rağmen İngiliz Jude Bellingham’ın kazandığı faul sayısıyla aynı.

Ayrıca hakemler, Lionel Messi lehine 16, Michael Olis lehine 16, Mohamed Salah lehine 13, Jamal Musiala lehine 11 ve Vinícius Júnior lehine 10 faul kararları verirken, oyun stili büyük ölçüde bire bir mücadelelere ve çalımlara dayanan Lamine Yamal'a ise sadece sekiz faul kararı verdiler.

Ancak en büyük çelişki, lehine verilen faullerin sayısı ile değil, kendisinin yaptığı faullerin sayısı ile ilgilidir. Hakemler, turnuva boyunca Lamine Yamal'a karşı 12 faul kararı verdi; böylece Yamal, 15 faul işleyen Faslı Neil El-Ainaoui, 14 faul işleyen Paragvaylı Andrés Copas ve 13 faul işleyen Alman Alexander Pavlović'in ardından Dünya Kupası'nda en çok faul işleyen dördüncü oyuncu oldu. ve hepsi de savunma veya orta saha pozisyonlarında oynayan oyuncular.

Diğer teknik yetenekli oyuncularla karşılaştırıldığında bu rakamların tuhaflığı daha da belirgin hale geliyor; zira Jérémy Doku sadece 4, Lionel Messi 2, Jamal Musiala 5 hata yaptı, Vinícius Júnior ise 4 hata yaptı; buna karşılık, yarı finalde Lamine'yi marke eden Fransız savunma oyuncusu Lucas Deny, turnuva boyunca sadece 5 hata yaptı.

İspanya milli takımında ise Lamine Yamal, 12 faulle en çok faul yapan oyuncular listesinin başında yer alıyor ve her biri 9 faul yapan Rodri ile Alex Baena’nın önünde bulunuyor.

Bu rakamlar, Lamine Yamal’ın savunma görevlerini yerine getirmediğine dair iddiaları çürütmekte; zira bu veriler, hücumdaki katkılarının yanı sıra, sürekli olarak pres yapıp topu geri kazanma çabalarına da katıldığını teyit etmektedir.

Bu performansıyla Lamine Yamal, henüz 19 yaşında olmasına rağmen kariyerinde ilk kez Dünya Kupası finaline ulaştı ve turnuvanın en önemli maçlarında en iyi seviyesini sergilemesi bekleniyor.

Şimdi ise tüm gözler New Jersey’deki “MetLife” Stadyumu’na çevrilmiş durumda. İspanya, burada son şampiyon Arjantin ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Bu maçta, hatalardan yararlandığı kadar hataya da maruz kalan ve 2026 Dünya Kupası’nın en çok tartışılan hakemlik kararlarından birinin odağında yer alan Lamine Yamal’ın en iyi halini sergilemesi bekleniyor.