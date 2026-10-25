Futbolseverler bu akşam, pazar günü, İspanya Ligi'nin onuncu haftasında Spotify Camp Nou'da Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clásico'yu izlemeyi iple çekiyor.

Gazeteci Jota Jordi, El Clásico öncesi Barcelona soyunma odasındaki bazı oyuncularla konuştuğunu açıkladı.

Sport gazetesi, Jordi'nin "Sadece Barcelona Taraftarları İçin" adlı programında söylediklerini yayımladı; Jordi, Lamine Yamal ve hakem kararlarının Katalan takımı içindeki en belirgin iki endişe kaynağı olduğuna işaret etti.

Jota Jordi, maça nasıl hazırlandıklarını öğrenmek için Katalan takımının soyunma odasındaki oyunculara tekrar sorduğunu açıkladı.

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Elindeki bilgilere göre, teknik direktör José Mourinho'nun oyuncularından maçı nasıl ele almalarını isteyeceği, özellikle de Lamine Yamal'ın tehlikesini nasıl sınırlandıracakları konusunda belli bir endişe mevcut.

Jota Jordi, doğrudan korkudan söz etmekten kaçındı ancak Katalan takımı içinde Yamal'a yönelik olası sertlik konusunda endişeler bulunduğunu vurguladı.

Şunları söyledi: "Korku olduğunu söylemek istemem, çünkü korku kelimesi uygun bir ifade değil, ama José Mourinho'nun oyuncularından Lamine ile nasıl başa çıkmalarını isteyeceği ve onlarla ilgili ne yapmalarını isteyeceği konusunda gerçekten belli bir endişe var."

Onun anlatımına göre endişe uyandıran konulardan biri de maçın ilk dakikalarında yaşanabileceklerdir. Zira İspanyol kanat oyuncusunun maçın başından itibaren birçok faule maruz kalma ihtimali göz önünde bulundurularak, Barcelona'nın Yamal'ın maruz kaldığı müdahaleleri yakından takip etmesi bekleniyor.

Jota Jordi, "İlk yarım saat, özellikle de Lamine Yamal ile ilk on ya da yirmi dakika konusunda büyük endişe duyuyoruz. Onu her yönden hedef alacaklar" diyerek bu meselenin Barcelona oyuncularını meşgul eden en belirgin konulardan biri olduğunu vurguladı.

Yamal ile yaşanabileceklerin yanı sıra Jota Jordi, hakem kararlarının da soyunma odası içinde endişe uyandıran bir diğer mesele olduğuna işaret etti.

Sesli programında belirttiğine göre, bazı oyuncular maç sırasındaki hakem kararlarına ilişkin endişelerini kendisine aktardı.

Jota Jordi, Barcelona oyuncularına maçı sorduğunda onlardan duyduğu ifadelerden birinin "Hakem konusunda bizi ne bekliyor" olduğunu söyledi.

Son olarak Jordi, hakem heyetine bir mesaj göndererek, özellikle Yamal'ın maruz kalabileceği müdahalelere dikkat etmelerini istedi.