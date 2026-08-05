Kamerun Futbol Federasyonu, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından federasyon başkanı Samuel Eto'o'ya daha önce verilen cezaların iptal edildiğini açıkladı. Bu karar, 2025 Afrika Uluslar Kupası'ndaki Kamerun-Fas maçında yaşanan olaylar nedeniyle Eto'o hakkında verilen karara karşı yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından geldi.

Kamerun Federasyonu bugün çarşamba günü yaptığı resmi açıklamada, CAF Temyiz Komitesi'nin, turnuvanın 9 Ocak'ta oynanan çeyrek final maçıyla ilgili davada, Eto'o'ya verilen tüm cezaların ve bunlara bağlı hukuki sonuçların iptaline hükmeden bir karar verdiğini belirtti.

CAF Disiplin Komitesi daha önce Eto'o'yu, kıta federasyonunun disiplin talimatları uyarınca dürüstlük, centilmenlik ve sadakat ilkelerini ihlal etmekten suçlu bularak 4 maç men cezası vermiş, ayrıca 20 bin dolar para cezasına çarptırmıştı.

Cezalar, Kamerun Federasyonu başkanının, ülkesinin milli takımının Fas ile karşılaşmasında Rabat'taki Moulay Abdellah Stadı'nın resmi tribünlerinden hakem kararlarına itiraz etmesinin ardından verilmişti. Ayrıca bazı raporlarda, maç sonu düdüğünün ardından bir yetkiliyle tartışmaya girdiği belirtilmişti.

Kamerun Federasyonu, Eto'o hakkında verilen cezaları en baştan reddetmiş ve gerekçesiz bulmuştu. Ardından yaptığı resmi itiraz, Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Komitesi tarafından kararın tamamen iptaliyle sonuçlandı.