İspanya La Liga'nın 11. hafta müsabakaları kapsamında kraliyet ekibinin 3-0'lık net galibiyetiyle sona eren Real Madrid - Racing Santander karşılaşması, hakem José Luis Munuera Montero'nun 71. dakikada Fransız Aurélien Tchouaméni'nin ceza sahası içindeki el teması nedeniyle ev sahibi takım lehine verdiği penaltı kararından VAR (video yardımcı hakem) teknolojisinin müdahalesinin ardından dönmesiyle dikkat çeken bir hakem tartışmasına sahne oldu.

Bu, "El Sardinero" stadında oynanan maçta taraftarları meşgul eden ilk olay değildi; zira bundan önce hakemin 11. dakikada Racing oyuncusu Mateo Prati ile girdiği temasın ardından Kylian Mbappé lehine verdiği penaltı gelmiş, Fransız yıldız bu penaltıdan Real Madrid'e öne geçiren golü kaydetmiş ve bu karar ev sahibi takım taraftarlarının geniş çaplı itirazlarına yol açmıştı.

Tchouaméni olayı, yardımcı hakemin ceza sahası içinde bir el teması olduğu konusunda uyarması üzerine hakemin penaltı noktasını işaret etmesiyle başladı; ancak Luis Mario Milla yönetimindeki video teknolojisi odası müdahale ederek kendisinden pozisyonu incelemesini istedi ve şöyle dedi: "José Luis, verdiğin penaltıyı gözden geçirmeni tavsiye ederim, lütfen."

İnceleme ekranına giderken Munuera Montero, pozisyonu kendisinin inceleyeceğini vurgulayarak Racing teknik direktörü José Alberto'yu sakinleştirmeye özen gösterdi, ardından video odasından topun oynanma şeklini açıklamasını istedi.

Hakem, "Topun nasıl oynandığını görmek istiyorum" diye sordu ve Milla'dan Tchouaméni'nin topun eline çarpmadan önce kasıtlı olarak oynadığı yönünde bir açıklama aldı; bu da onu, ayrıntıları net biçimde tespit edebilmek için pozisyonun daha net bir görüntüyle, aydınlatması iyileştirilmiş ve tekrar süresi uzatılmış olarak gösterilmesini istemeye yöneltti.

İnceleme sırasında Munuera Montero, Racing oyuncularından birinin topa dokunup dokunmadığını sordu ve olumsuz yanıt aldı.

Pozisyonu yeniden izledikten sonra hakem, topu oynayanın Tchouaméni olduğu ve topun rakip bir oyuncunun müdahalesi olmadan eline doğru sektiği sonucuna vararak, durumun penaltıyı gerektirmediğini değerlendirdi.

Buna dayanarak hakem ilk kararından dönerek penaltıyı iptal etti; bu da tribünlerdeki Racing taraftarlarının öfkesine yol açtı ve itirazları sahaya bir çakmak fırlatılmasına kadar vardı.

Karar, savunma oyuncusunun topu kendisi kasıtlı olarak oynadıktan sonra topun eline çarpmasının, temasın kasıtlı olmaması halinde otomatik olarak bir ihlal oluşturmayacağı ilkesine dayanıyor; bununla birlikte elin konumunun, hareketin niteliğinin ve pozisyonu çevreleyen koşulların göz önünde bulundurulması gerekiyor.