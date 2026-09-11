Elversberg teknik direktörü Vincent Wagner, Almanya Futbol Federasyonu Spor Mahkemesi'nin cezasını iptal etmesinin ardından, Bundesliga'nın üçüncü haftasında önümüzdeki pazar günü Bayern Münih'e karşı oynanacak merakla beklenen maçta yedek kulübesinde yerini alacak.

Ligin ikinci haftasında Elversberg'in Borussia Mönchengladbach karşısındaki galibiyeti sırasında kırmızı kart görmüş olan 40 yaşındaki teknik adama getirilen yasak kaldırıldı.

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Elversberg kulübü karara itiraz etti, ancak Almanya Federasyonu Spor Mahkemesi ilk aşamada temyizi reddetti; ikinci temyizin sunulmasının ardından ise durum değişti.

"Mutlak istisna"

Stefan Oberholz başkanlığındaki Spor Mahkemesi, sözlü bir duruşma sırasında önceki kararı iptal etti; böylece Wagner takımını Bayern Münih karşısında yedek kulübesinden yönetebilecek.

Oberholz şunları söyledi: "Vincent Wagner hakkında verilen kırmızı kart iptal ediliyor ve otomatik yasak düşüyor." Kararın "mutlak bir istisna" teşkil ettiğini de ekleyen Oberholz, bu kararın ancak hakemin olaydaki hatasını kabul etmesi nedeniyle mümkün olduğunu açıkladı.

Duruşmaya görüntülü bağlantı teknolojisi aracılığıyla katılan hakem Martin Petersen ise şunları söyledi: "Daha sonra tepkimin uygun olmadığını hissettim. Bu kararı bir daha vermezdim. Belki aşırı hassastım ve durumu yanlış yorumladım."

Buna karşılık Wagner, kararla ilgili şu yorumu yaptı: "Adaletin yerini bulmasından mutluyum." Bu ifadeleri Alman "Bild" gazetesi aktardı.

Üst lige yeni yükselen Elversberg, ilk iki maçında Bayer Leverkusen (3-2) ve Gladbach (4-3) karşısında sürpriz iki galibiyet elde ettikten sonra, pazar günü Bayern Münih'i konuk edecek.

Kırmızı kartın nedeni

Wagner, Elversberg ile Gladbach karşılaşmasının ilk yarısında, skor Gladbach'ın 2-1 önde olduğunu gösterirken ikinci sarı kartı ve ardından kırmızı kartı görmüştü.

Gladbach'ın ikinci golünden önce, taç atışının kullanılması sırasında hakem ekibinden bariz bir hata yapıldı; Tim Kleindienst atışı hızlıca kullandıktan sonra atak gole dönüştü. Wagner o sırada, sahanın içinde yaklaşık bir metre kadar durduğu için sarı kart gördü.

İlk yarının sonunda ise teknik direktör, sakin bir şekilde hakem ekibine doğru yöneldikten sonra kırmızı kartına yol açan ikinci sarı kartı gördü; hakem Petersen bu olayın başlangıçta kabul edilebilir sınırları aştığını değerlendirmişti.

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