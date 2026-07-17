Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), önümüzdeki Pazar günü New York’taki MetLife Stadyumu’nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası final maçını yönetmesi için Slovenyalı hakem Slavko Vincic’i seçti. Bu karar, hakemin tartışmalara yol açan geçmişi nedeniyle geniş çapta tartışmalara neden oldu.

FIFA, merakla beklenen maçı yönetecek hakem ekibini açıkladı; Vincic’e, hemşerileri Tomaž Klanknek ve Andraz Kovačić eşlik edecek, dördüncü hakem ve video yardımcı hakemlik görevleri ise Ürdünlü Adham Al-Makhadem ve Muhammed Al-Klaf’a verildi.

Vincic, bu atamadan duyduğu büyük mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “İlk başta şok oldum, ardından büyük bir sevinç duydum. Titriyordum. Dünya Kupası finalini yönetmek büyük bir onur. Bu her hakemin hayalidir, bu yüzden kendimle, ekibimle ve dünyanın en büyük spor etkinliğinde ülkemi temsil etmekten çok gurur duyuyorum.”

Ancak Vinsic’in bu turnuvadaki hakemlik performansı bazı eleştirilere yol açtı; Brezilya-Fas maçında Hakimi’nin Vinícius’un ayak bileğine yaptığı sert müdahaleye ceza vermemesi, Ürdün-Cezayir arasındaki sakin maç ve Meksika-Ekvador arasındaki heyecanlı karşılaşmada Piero Hinkapi’ye 7 adet tartışmalı sarı ve kırmızı kart göstermesiyle dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi’ndeki son performansı göz önüne alındığında bu seçimle ilgili şüpheler artıyor. Çeyrek finalde Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanan maçta, sadece 8 dakika önce gördüğü ilk sarı kartı göz ardı ederek Eduardo Camavinga’ya ikinci kez sarı kart gösterdiği için sert eleştirilere maruz kalmıştı. Ayrıca Barcelona, 2022’deki Inter Milan ile oynanan grup aşaması maçında, elle oynama ile ilgili tartışmalı kararları nedeniyle ondan haksızlığa uğradığını hissetmişti.

Ancak en endişe verici konu, onun sabıka geçmişiyle ilgilidir. 2020 yılında Bosna-Hersek’te uyuşturucu ve fuhuşla mücadele operasyonu kapsamında düzenlenen bir polis baskını sırasında tutuklanmış; bu operasyonda 26 erkek ve dokuz genç kadın gözaltına alınmış, operasyonda 4 çanta kokain, 10 tabanca, 3 kurşun geçirmez yelek ve 10 binden fazla avro ele geçirildi.

Vincic, kendini savunarak şöyle dedi: “Bir öğle yemeği davetini kabul ettim ve bunun yaptığım en büyük hata olduğu ortaya çıktı. Bundan pişmanım. O çiftliğe tesadüfen gittim; iş toplantısı için Bosna’daydım. Polis aniden geldiğinde meslektaşlarımla oturuyordum, ancak o grupla hiçbir ilgim yok.”

Slovenyalı hakem, tanık olarak sorgulandıktan ve serbest bırakıldıktan sonra herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmadı. Spor federasyonu ise olanları bir dizi talihsiz olay olarak değerlendirerek ona destek veriyor. Ancak bu tartışmalı geçmiş, futbol tarihinin en önemli maçına gölge düşürüyor. Bu maçın, bazı biletlerin fiyatı 2 milyon doları aşmasıyla bilet satışları açısından en pahalı maç olması bekleniyor.