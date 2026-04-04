Hakem görüşü... Barcelona'nın yıldızı, Atlético Madrid karşısında kırmızı kartı hak etti mi?

Bugün Cumartesi günü "Riazur Metropolitano" Stadyumu'nda oynanan Barcelona-Atlético Madrid maçı, La Liga'nın 30. haftası kapsamında, 2-1 galip gelen Barça'nın lehine sonuçlanan kritik bir VAR müdahalesine sahne oldu.

Hakem, maçın 46. dakikasında Katalan takımının savunma oyuncusu Gerard Martin'in Atlético oyuncusu Tiago Almada ile girdiği sert çarpışmanın ardından verdiği kırmızı kart kararından geri adım attı.

Hakemlikle ilgili İspanyol "Archivo VAR" ağı, kararı "VAR'ın cesur müdahalesi" olarak nitelendirdi ve Martin'in "topu kontrollü bir şekilde uzaklaştırdığını, hareket sırasında kendi bölgesine giren Almada'nın ayak bileğine bastığını" belirtti.

Ağ, bu hareketin kırmızı kart gerektirmediğini de ekledi; zira İspanyol Hakem Teknik Komitesi (CTA), bu tür hareketleri sadece sarı kart gerektiren eylemler olarak sınıflandırıyor.

Hakem, ilk başta sert temas nedeniyle Martin'i oyundan atmıştı, ancak ekran üzerinden görüntünün incelenmesi, genç savunmacının rakibinin ayağına çarpmadan önce topa vurduğunu gösterdi. Bu durum, hakemin kırmızı kart kararını iptal etmesine ve sadece sarı kartla yetinmesine neden oldu.