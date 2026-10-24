Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico karşılaşmasına 24 saatten fazla bir süre kala, Kraliyet kulübünün kanalı hakem eleştirilerini tırmandırdı; Katalan takımının lehine işleyen tekrarlayan düzensizlikleri ortaya koyduğunu düşündüğü bir dizi pozisyonu sergiledi ve ardından tartışmalı Negreira davasına yeniden gönderme yaptı.

Real Madrid'in resmî kanalı sert bir söylemle, Camp Nou'da oynanacak büyük karşılaşma öncesinde hakem kararlarını sahnenin merkezine koyarak, geçmiş yıllarda iki takımın maçlarındaki kırmızı kartlar, iptal edilen goller ve penaltılar arasında karşılaştırmalara dayandı.

Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre kanal, 2000 yılından bu yana gösterilen kırmızı kart sayılarını karşılaştırarak saldırısına başladı ve şöyle dedi: "2000 yılından bu yana Barcelona'dan 12 oyuncu atılırken, bizim tarafımızdan 23 oyuncu atıldı; yani neredeyse iki katı, ki bu birçok görüntüye bakıldığında normal olmayan bir durum."

Kanal, Barcelona'ya yönelik alaycı ve aşağılayıcı bir adlandırma kullanarak kulübün adını video yardımcı hakem teknolojisiyle (VAR) harmanladı; ardından Sergio Busquets, Gavi ve Frenkie de Jong'a ilişkin pozisyonları gündeme getirdi ve bazı müdahalelerinin kırmızı kartı gerektirdiğini öne sürdü.

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Tırmandırma kırmızı kart pozisyonlarıyla sınırlı kalmadı; kanal, iki ezeli rakip arasındaki kararlardaki eşitsizliği yansıttığını söylediği rakamlar sunarak iptal edilen goller dosyasına geçti.

Kanal şöyle dedi: "Barcelona'nın dört golü iptal edilirken, Real Madrid'in 20 golü iptal edildi. Bizim gollerimiz haksız bir şekilde iptal edilirken, onlara haksız bir şekilde goller verildi. Bu bir rezalet."

Kanal ayrıca hakemleri, öncesinde ofsayt ya da faul pozisyonları bulunmasına rağmen Barcelona'nın gollerini geçerli saymakla, buna karşılık geçerli olduğunu düşündüğü Real Madrid gollerini iptal etmekle suçladı.

Eleştiriler penaltılara da uzandı; kanal şöyle dedi: "Bizim lehimize verilmeyen birçok penaltı var, buna karşın yere düşme numarası sonucu penaltı veriyorlar."

Ardından suçlamalarını tırmandırarak, "El Clasico maçlarında hep aynı yönde işleyen hakem düzensizlikleri" bulunduğunu söyledi; bununla Barcelona'nın lehine işleyen tekrarlayan bir karar örüntüsü olarak gördüğü duruma işaret etti.

Söyleminin en sert bölümünde kanal, yayınladığı görüntülerin Kraliyet kulübü taraftarları üzerindeki etkisine dair alaycı bir ifade kullanarak şöyle dedi: "Tüm bu normal olmayan pozisyonlar varken, bizim video görüntülerimizi izlemek Real Madrid taraftarlarının sağlığına zararlı."

Negreira davası, saldırının sonunda yeniden gündeme geldi; kanal, "Parayı ödeyenler onlar" diyerek Barcelona'nın, İspanya Hakem Komitesi'nin eski yetkilisi José María Negreira ile bağlantılı bir şirkete yaptığı ödemelerle ilgili davaya yeni bir gönderme yaptı.

Kanal, Barcelona oyuncularını hakemlerle bir araya getiren fotoğraflarla alay ederek saldırısını şöyle noktaladı: "José Mota, Barcelona oyuncularını hakemlerle bir araya getiren video görüntülerini hazırlayabilir"; bu sözlerle İspanyol komedi oyuncusuna gönderme yaptı.