Brezilyalı hücum yıldızı, salı akşamı Nerazzurri'ye karşı oynanan maçta Real Teknik Direktörü Jose Mourinho tarafından 87. dakikada oyundan alındı ve yerine aslında Alvaro Carreras'ın girmesi gerekiyordu; ancak bu ilk etapta gerçekleşmedi.

Hakem Michael Oliver'ın değerlendirmesine göre Vinicius sahayı terk ederken fazla yavaş hareket ettiği için - açıkça, Kraliyet ekibi 2-1 öndeyken saatten mümkün olduğunca fazla süre çalmak amacıyla - Carreras'ın oyuna girmesine kısa süreliğine izin verilmedi.

Böylece Madrid ekibi bir süre bir kişi eksik oynamak zorunda kaldı ve bunun cezasını neredeyse çekiyordu. Inter, sayısal üstünlüğü kullanmaya çalıştı ve sol kanattan gelişen bir atakta Henrikh Mkhitaryan ile şut fırsatı buldu. Eski Dortmundlu'nun vuruşunu Real kalecisi Thibaut Courtois ancak güçlükle çıkardı.

Ancak Kraliyet ekibi topu kornere gönderip oyunun durmasını sağladıktan sonra Carreras sahaya girebildi. Vini Junior'ın oyundan alınmasının üzerinden o sırada bir dakikadan fazla geçmişti ve 23 yaşındaki oyuncu bu süre boyunca yalnızca kenarda bekledi.

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Vinicius Junior için hangi yeni kural uygulandı?

Hakemler, Dünya Kupası'ndan bu yana oyundan alınan futbolcunun yedek kulübesine dönerken gereksiz şekilde fazla vakit geçirmesi halinde oyuncu değişikliğini geciktirme imkanına sahip.

Vini Jr., kenara gelirken azami olarak öngörülen on saniyeden açık şekilde daha fazla süreye ihtiyaç duyduğu için - sahayı terk ederken tribüne doğru alkış tutmuştu ve oradan zaman zaman kendisine yönelik ıslıklar duyuluyordu - hakem Oliver yeni kuralı kararlı biçimde uygulamaya karar verdi.

Bu pozisyonun maçın sonucuna artık bir etkisi olmadı. Madrid ekibi, Kylian Mbappe ve Federico Valverde'nin golleriyle Şampiyonlar Ligi açılışında 2-1'lik skorla kıl payı galip geldi. Inter ise Carlos Augusto ile yalnızca farkı bire indiren golü attı.