Hakem başkanı Pierluigi Collina devreye girerek Dünya Kupası'nda bu taktiksel numarayı imkansız hale getirdi

Bunu giderek daha sık görüyorsunuz: Kaleci birdenbire sakatlık tedavisi için yere oturuyor ve diğer oyuncular da teknik direktörün taktik talimatlarını almak için saha kenarında toplanıyor. Hakem başkanı Pierluigi Collina, önümüzdeki yaz Dünya Kupası sırasında bunun artık geçmişte kalacağını açıkladı.

Milli takım teknik direktörleri, takımları baskı altındayken ve acil taktiksel değişiklikler gerektiğinde başka bir çözüm bulmak zorunda kalacak. Bundan böyle, kaleciye tedavi uygulandığında oyuncular saha kenarından uzaklaştırılacak.

Oyuncular, oyunun durduğu yerde kalmalı ya da orta dairede toplanmalıdır. Collina, hakemlerin bu konuda proaktif davranacağını vurguladı.

Collina, BBC'ye verdiği demeçte, "Kaleci sakatlanma hakkına sahiptir, ancak oyuncuların saha dışına çıkıp antrenörleriyle bir tür mola alma hakkı yoktur" dedi.

Bu önlem, kapsamlı taktik görüşmelerini engellese de, bu hileyle rakibin momentumunu kırmak hala mümkün.

Bu, Dünya Kupası'ndaki tek değişiklik değil. Örneğin, VAR'ın yetkileri artırıldı: artık ikinci sarı kartla ilgili durumlarda müdahale edebiliyor ve korner atışlarının verilmesinde daha fazla söz sahibi oluyor.

FC Twente orta saha oyuncusu Kristian Hlynsson, kısa süre önce başka bir yeni kuralın dezavantajlarını bizzat yaşadı: sahayı terk etmesi çok uzun sürdüğü için, takımı bir dakika boyunca on kişi oynamak zorunda kaldı. Dünya Kupası'nda da aynı kural geçerli.