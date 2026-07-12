Hakem, Arjantin - İsviçre maçında apaçık bir kırmızı kartı gözden kaçırdı mı? İnternet çılgına döndü

Arjantin ile İsviçre arasındaki çeyrek final maçı (3-1) hâlâ bolca konuşuluyor. Özellikle hakem João Pinheiro, aldığı bazı dikkat çekici kararların ardından eleştirilerin hedefinde.

Breel Embolo’ya gösterilen ikinci sarı kart ve dolayısıyla kırmızı kart, şüphesiz en çok tartışılan an oldu. İlk başta Arjantinli Leandro Paredes’e kart gösterilmişti, ancak “yanlış kimlik” kuralı sayesinde VAR devreye girebildi. Bu kararın neden tamamen FIFA kurallarına uygun olduğunu buradan okuyun.

Yine de hem yurt içinde hem de yurt dışında, Arjantin’in FIFA tarafından düzenli olarak kayırıldığına dair bir algı devam ediyor. Ancak yeni görüntüler farklı bir bakış açısı getiriyor: Birçok kişiye göre İsviçre de dikkat çekici bir hakem kararı sayesinde ucuz kurtuldu.

Ardon Jashari, uzatmaların ilk yarısında Nicolás González’e sert bir faul yaptı. İsviçreli orta saha oyuncusu, tek bir hareketle rakibinin ayak bileğine iki kez sertçe vurdu.

González uzun süre yerde kaldı, bu sırada Arjantin ise galibiyet golünü bulmak için oyuna devam etti. Pinheiro bu faulü cezalandırmadı ve VAR da müdahale etmedi. Böylece Jashari olası bir kırmızı karttan kurtuldu.

Sosyal medyada bu an büyük bir öfkeye yol açtı. Birçok taraftar, Embolo’nun durumunun aksine Jashari’nin hareketinden neredeyse hiç bahsedilmemesini dikkat çekici buluyor. “Bu, İsviçre’nin forması kadar kırmızıydı” şeklindeki yorumlar sıkça duyuluyor.

De Telegraaf gazetesi muhabiri Jeroen Kapteijns de bu görüşe katılıyor. “Sosyal medyada yine Arjantin’e hakem tarafından kayırıldığına dair iddialar dolaşıyor. Bu da kırmızı kartlık bir hareket olabilirdi/olmalıydı, ama bu konuda neredeyse hiç kimse konuşmuyor,” diye yazıyor X’te.