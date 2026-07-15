Hakem analizi... İngiltere'li oyuncu, Messi yüzünden kırmızı kartı hak etti mi?

Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi’nin, Çarşamba akşamı 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere milli takımıyla oynanan maç sırasında İngiltere’li oyuncu Elliot Anderson’dan gördüğü müdahale, sosyal medyada geniş çapta tartışmalara yol açtı. Bu tartışma, İngiliz oyuncunun “Tango” yıldızına kasten saldırdığı izlenimini veren bir fotoğrafın yayılmasının ardından başladı.

Ancak hakem kararlarını analiz eden İspanyol “Archivo Far” sitesi, söz konusu görüntünün bağlamından kopuk bir şekilde paylaşıldığını belirterek, Anderson’ın önce topa dokunduğunu, ardından topu pasladıktan sonra doğal bir hareketle ilerlerken bacağı Messi’nin dizine çarptığını, bu sırada Arjantin kaptanının İngiliz oyuncunun hareket alanına girdiğini vurguladı.

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Site, bu durumun kırmızı kart gerektirmediğini ve aslında bir faul sayılmayacağını da ekledi; temasın, topu oynadıktan sonra hareketin devam etmesinin doğal bir sonucu olduğunu, İngiltere'li oyuncunun şiddetli bir davranışı veya pervasız bir müdahalesi nedeniyle olmadığını belirtti.

Anderson’ın 37. dakikada Messi’ye yaptığı bir başka müdahalenin ardından sarı kart gördüğü hatırlanırken, maç boyunca iki takımın oyuncuları arasında çok sayıda itişme ve gergin anlar yaşandı.