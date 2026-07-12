Hakem analizi... Embolo, Arjantin maçında kırmızı kartı hak etti mi?

Hakem kararlarını analiz eden İspanyol platformu “Archivo VAR”, bu sabah Pazar günü 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile oynanan maçta (1-3) İsviçreli Breel Embolo’nun oyundan atılma olayına dikkat çekti.

Platform, bu kararın Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ve Uluslararası Futbol Kuralları Komitesi (IFAB) tarafından video teknolojisi protokolüne getirilen en son değişikliklerden birinin uygulanması sonucu verildiğini belirtti.

Maçın 72. dakikasında Portekizli hakem João Pinheiro, Leandro Paredes’in Embolo’ya yaptığı faulü tespit etti ve Arjantinli oyuncuya sarı kart gösterdi.

Ancak video teknolojisi, “yanlış oyuncu tanımlaması” (Mistaken Identity) gerekçesiyle devreye girdi; bu, faulün başka bir oyuncu tarafından işlendiğinin ortaya çıkması durumunda uyarı kararının gözden geçirilmesine izin veren yeni bir kuraldır.

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Ekran görüntüsü incelendikten sonra, Paredes'in faul yapmadığı ve Embolo'nun faul almak için kasten hile yaptığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Arjantinli oyuncuya verilen uyarı iptal edildi ve hakem İsviçreli forvete sarı kart gösterdi.

Empulou ilk yarıda zaten bir sarı kart görmüş olduğu için sahadan atıldı ve İsviçre milli takımı, 1-1'lik beraberliği yakalayarak dengesini yeniden kazanmış olduğu bir anda 10 kişi kaldı.

“Archivo VAR” platformu, yeni IFAB kuralının metninde “Bir oyuncuya uyarı gösterilirken, faulü başka bir oyuncu işlediyse, oyuncu kimliğinin yanlış belirlenmesi durumu gözden geçirilir” ifadesinin yer aldığını belirterek, İsviçreli forvetin ikinci sarı kartı hak ettiğini vurguladı.

Platform, FIFA’nın bu kurala ilişkin yorumunda, doğrudan serbest vuruş gerektiren faul ile dolandırıcılık niteliğindeki ve dolaylı serbest vuruş gerektiren faulün, “yanlış kimlik tespiti” maddesi uygulandığında tek bir faul olarak değerlendirilebileceğini belirtti; hakem de Embolo olayında bu yoruma dayanmıştı.



