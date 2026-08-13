Fulham teknik direktörü Alvaro Arbeloa'nın dün Malaga'da bir hazırlık maçı sırasında sergilediği tutum, İspanya'da geniş çaplı bir hoşnutsuzluğa yol açtı; İspanyol basını, oyuncularına maç bitmeden sahayı terk etmelerini emreden eski Real Madrid oyuncusu teknik direktörle alay etti.

Yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa yönetimindeki Fulham, yeni sezona hazırlık amaçlı oynanan bir dostluk maçından çekildi ve böylece Malaga, penaltı atışlarına gerek kalmadan Costa del Sol Kupası'nın şampiyonu oldu.

Maç normal süresinde (2-2) berabere sona erdi, ancak kırmızı kart gören teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın öğrencileri, 90. dakikada aleyhlerine penaltı verilmesinin ardından penaltı atışlarına katılmama kararı aldı.

Arbeloa'nın öfkesi o denli büyüktü ki kırmızı kart gördü ve hakemi protesto etmek için oyuncularını sahayı terk etmeye teşvik etti; ancak sorun, maçın penaltı atışlarıyla sonuçlanacak olmasıydı.

Iñigo Jauregi boş kaleye karşı bu atışları başlatmak için ileri çıktı ve golü kaydetti; "La Rosaleda" taraftarları Costa del Sol Kupası'nın sevincini biraz da alaycılıkla patlattı.

"Foot Mercato" sitesine göre, tribünlerden "Arbeloa nerede? Arbeloa nerede?" tezahüratları yükseldi; özellikle de her şeyi başlatanın kendisi olması nedeniyle.

"AS" gazetesi yaşananları "tam bir fiyasko" olarak nitelerken, "Marca" gazetesi bunu "hakaret" ve "üzücü bir saygısızlık" olarak değerlendirdi.

Arbeloa'nın Real Madrid'den kadrosuna kattığı iki yeni oyuncu Gonzalo Garcia ve Cesar Palacios, maçtan sonra yorum yapmayı reddetti.

Garcia basına yalnızca "İyi geceler" demekle yetinirken, Palacios daha açık sözlüydü ve olayın nedenini bilmediğini öne sürerek şöyle dedi: "Açıkçası, en ufak bir fikrim yok."

Teknik direktörü yüzünden Fulham olumlu bir görüntü sergilemedi ve İspanyol basını bugün bu durumu Arbeloa ile alay etmek için yoğun bir şekilde kullanıyor.