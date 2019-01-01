Hakan Ünsal, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına talip

Eski milli futbolcu Hakan Ünsal, TFF başkanlığı için hazır olduğunun sinyalini verdi.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Hakan Ünsal, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için çalışıyor.

Yıldırım Demirören'in istifasından sonra TFF, Haziran ayında yeni başkanını beklerken sürpriz bir isim gündeme geldi. Bugünlerde Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı görevini sürdüren Hakan Ünsal, TFF başkanlığı için adım attı.

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''Görev verilmesi durumunda katkıda bulunmaya hazırız''

Akşam'a konuşan Hakan Ünsal, "Dernekle ilgili toplantılarda bir araya geldiğimizde bu işe nasıl girebiliriz diye hep konuşmuştuk. Görev verilmesi halinde Türk futboluna katkıda bulunmaya hazırız. Dernek kültüründe de çok şeyler öğrendik, bu işlerin nasıl yürüdüğü analiz ettik. Yurt dışından kendimize örnekler aldık. Zaten mevcut hali hazırda bir kadromuz var, hepsi futbolun içinden gelen sorunları bilen ve ne yapılması gerektiğini anında çözebilecek isimler. Dikkat ederseniz Türk futbolunda ne zaman büyük başarılar yakalanmışsa bu başarıların altında hep biz varız. Teklif gelirse, kapımız çalınırsa biz hazırız. Sorunları biliyoruz, nasıl çözüleceğini de biliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve 2000'deki UEFA Kupası zaferini yaşayan kadronun bir parçası olan Hakan Ünsal, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan A Milli Takım kadrosunda da yer alıyordu.

Yurt dışında kısa süre Blackburn Rovers forması da giyen 46 yaşındaki futbol adamı, aktif futbol kariyerini 2006'da sonlandırdı.