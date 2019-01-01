Hakan Çalhanoğlu'ndan Beşiktaş açıklaması... Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 9 Ocak

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer edecek mi?

Başkan Fikret Orman ve ekibinin İtalya'da yürüttükleri transfer çalışmaları doğrultusunda Milan'dan ayrılması gündemde olan Hakan'ı da listelerine aldıkları iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Fakat görünen o ki Çalhanoğlu'nun takımdan ayrılmaya niyeti yok.

TRT Spor 'a konuşan milli futbolcu, "Ben Milan'dayım. Milan takımının futbolcusuyum. Burada mutluyum. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Haftasonu oynanacak maça hazırlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın adı Milan'ın diğer orta saha oyuncusu Alen Halilovic 'le de anılıyor.

Tolgay'ın yerine Joao Mario

Beşiktaş, Inter'in dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Joao Mario'yu kadrosuna katabilir.

Kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan'ı uygun bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan Beşiktaş'ta orta saha transferi tamamen buna bağlı. Tolgay'la Fenerbahçe de dahil olmak üzere birçok kulüp ilgileniyor fakat siyah beyazlı ekip şu ana kadar gelen teklifleri beğenmedi.

Milliyet'in haberine göre, Inter'de bu sezon forma şansı bulamayan Joao Mario, Beşiktaş'a önerildi. Transfer çalışmaları nedeniyle İtalya'da bulunan Fikret Orman ise bu öneriyi beklemeye aldı. Beşiktaş, 25 yaşındaki oyuncuyu, Tolgay'ı satması durumunda alacak.

Portekiz Milli Takımı'nda da forma giyen Joao Mario, takımının şampiyonluğa ulaştığı Euro 2016 finalinde ilk 11'de şans bulmuştu.

Gökhan Töre'de son durum ne?

Beşiktaş'ın Antalya kampına götürmediği Gökhan Töre'nin adı Galatasaray'la anılıyor.

Ancak oyuncunun menajeri Ali Pektaş, dedikoduların gerçeği yansıtmadığnı ifade etti.

Sabah'a konuşan Pektaş, "Gazetelerde adı geçen hiçbir kulüp ile görüşmedim. Gökhan Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu. Beşiktaş Yönetimi ile konuşup Gökhan'ın durumunu netleştirmeden başka kulüplerle görüşmem mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın adı Aliou Dieng ile anılıyor.

Siyah beyazlı ekip Cezayir ekiplerinden MC Algier forması giyen orta saha oyuncusu Dieng’i gündemine aldı.

Cezayir kaynaklı haberlere göre, Beşiktaş 21 yaşındaki Malili futbolcuyu takibe almış durumda.

Dieng, bu sezon Cezayir Ligi'nde 14 maça çıktı.