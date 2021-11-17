Hakan Çalhanoğlu: Stefan Kuntz, beni Inter'de oynadığım bölgede oynatıyor

A Millî Takım'da son yıllarda en çok tartışılan oyunculardan birinin Hakan Çalhanoğlu olduğu bir gerçek.

Yıldız futbolcunun zaman zaman kendi kulübünde sergilediği iyi performansı millî takıma yansıtamadığı söylenmekte.

Türkiye'nin yeni sayılabilecek teknik direktörü Stefan Kuntz ile bu konuya bir çözüm getirmiş gibi görünüyor.

Çalhanoğlu'nu orta sahada daha derinde kullanan Alman hoca, bunun meyvesini aldı. Aynı zamanda oyuncusundan da övgüyü de aldı.

Ne söylendi?

Karadağ maçı sonrasında TRT Spor'a konuşan Hakan Çalhanoğlu, şu yorumu yaptı:

"Kampta hocamız bizi iyi hazırladı. Zor maç olacağını biliyorduk. Cebelitarık maçını farklı kazandığımız için mutluyduk.

Bir ağırlık vardı üstümüzde attık. Direkt gitmeyi isterdik ama önümüzde play-off var. Bundan ötürü de mutluyuz.

"Hocamız bana 'Maçın en iyisisin, dışarıdan gelen seslere kulak asma, sen bu takımın en iyi oyuncularından birisin' dedi. Ben de 'Takmıyorum' dedim. Biz bunlara alıştık.

"Biz her zaman en iyi şekilde takıma katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Öyle bir diyalog geçti. Hocama teşekkür ediyorum. Beni istediğim pozisyonda oynatıyor.

"Bu pozisyonda çok rahatım. Inter'de oynadığım pozisyon. 6-8 arası bir pozisyon. Ön tarafta da işleri gençler halledecek."

Hakan Çalhanoğlu'nun Karadağ maçı performansı

Inter'in orta sahası, Karadağ karşısında oyun kurulumunu üstlendi ve hemen hemen tüm hücumlarda bağlantı oyuncusu oldu.

111 pas ile maçın en çok pas atan futbolcusu olan Çalhanoğlu, dört şut pası ile de bu alandailk sırada yer aldı.

Çalhanoğlu, Orkun Kökçü'nün kaydettiği golde asisti yapan isim oldu.

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