Hakan Çalhanoğlu'ndan kendisi hakkında olumsuz yorumlar yapan Ibrahimovic'e: "İlgi çekmeyi seviyor, bu sene hiç katkısı yoktu"

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında olumsuz yorumlar yapan Zlatan Ibrahimovic hakkında konuştu.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Tivibu Spor'a özel bir röportaj verdi.

Sezonu Inter'de başarılı bir şekilde noktalayan Hakan Çalhanoğlu; Zlatan Ibrahimovic ile ilişkisinden Arda Güler'e, milli takımdan Inter'deki perfomansına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu, geçtğimiz günlerde kendisi hakkında olumsuz yorumlar yapan Zlatan Ibrahimovic hakkında şunları söyledi:

“Adam 40 yaşında, ben 40 yaşında olsam bunu yapmam. 18 yaşında değilsin ki. İlgi çekmeyi seviyor, şu an bunlarla yaşıyor zaten. Hiç katkısı yoktu bu sene, hiç oynamadı. Ama taraftarın ilgisini çekmek için her şeyi yapıyor. Benim hiç umrumda değil, hiç takmıyorum böyle şeyleri.

"Milan’da oynarken beni sürekli arayan, yemeğe çıkmak isteyen, birlikte motorsiklet kullanan kişinin bunu yapması doğru değil. Ben ona saygı duydum, o da bana karşı öyleydi. Kitabında da beni yazmış. Yazması gerekiyordu, yoksa kitabı boş olurdu. Ona cevap vermem, en iyisi cevap vermemektir.”

Arda Güler'e övgüler

Inter'in yıldızı, geçtiğimiz sezon çıkış yapan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu hakkında övgü dolu sözlerde bulundu.

“Arda ve babasıyla iki kere telefonda görüştüm. Kendisi gösterdiği performanstan dolayı tebrik ettim. Çünkü bana göre şu anda Türkiye’deki en yetenekli futbolcu o. İlk defa görüyorum onun gibisini.

"Tahir Hoca beni arayıp Arda’yla görüşür müsün onda seni görüyorum dedi. Ben de Arda’yı aradım, düşüncelerimi söyledim. Kesinlikle Avrupa’ya gelmesi gerektiğini söyledim.

Fatih Terim ile ilişkisi

Fatih Terim'in kendisini ilk kez milli takıma davet ettiğini hatırlatan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebileceğinin sinyallerini verdi.

“Geçen sene Galatasaray’ın elinde iyi bir koz vardı. Bonservisim elimdeydi; başkanlık değişimi yüzünden alamadılar. Bu sene olmaz, seneye de olmaz.

"Ama eğer Fatih Terim beni arayıp gel deseydi kesinlikle kıramam. Birisi beni Galatasaray’a gelmem için ikna edecekse bunu yapabilecek tek kişi Fatih Hoca’dır.

"Transfer bedelleri bizim için az"

Milli futbolcu, transfer dönemlerinde konuşulan rakamların kendisi ve arkadaşları için oldukça az olduğunu düşünüyor.

“Bana göre Milli Takımımızdaki oyuncularımız için 35-40 milyon euro bizim için az. Diğerleri neden hep 55-60 euro oluyor? Bizim gösterdiğimiz performans neden böyle değerlendirilmiyor?

Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Uğurcan Çakır daha fazlalarını hak ediyorlar. Bizim değerimizi hep düşük tutmaya çalışıyorlar. O yüzden bu konuda hassasım.”

İtalya ve Inzaghi

Hakan Çalhanoğlu, İtalya'daki dönemine değinirken teknik direktörü Inzaghi ile ilişkisne de değindi.

“Hoca futboldan anlayan, çok iyi çok yana yakın birisi. Onun da işi çok zor ama üstesinden geldiğini düşünüyorum. Çok istemişti beni, Inter’e transfer olmamda onun ısrarı da etkili olmuştu.”

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"İtalya’da taktik ve defansif anlamda çok geliştirdim kendimi. Daha çok çalışmayı seven, koşmayı, mücadele etmeyi seven; farklı özellikleri olan bir oyuncuya dönüştüm.”

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