Kaptan Hakan Çalhanoğlu, A Millî Takım'ın sergilediği performanstan hoşnutsuzluğun dile getirdi.

Türkiye A Millî Futbol Takımı, Euro 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya deplasmanında İrfan Can Kahveci'nin 90+5'te gelen golüyle 3-2 kazanmayı başardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Ancak galibiyetin son anlarda gelmesi, kaptan Hakan Çalhanoğlu'nu mutsuz ve tedirgin etti. Yıldız futbolcu, takımın kötü oynadığını açık bir şekilde itiraf etti.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuşan Çalhanoğlu, şunları söyledi:

"Çok şükür son saniyede golü bulduk. Ancak mutlu değilim. Böyle maçları daha kolay kazanabilmeliyiz. Adamlar 10 kişiyken son dakikada kazanıyoruz. Bahane bulmamalıyız. Daha akıllı oynamamız gerekiyor.

"Kaptanlık sorumluluğunu üzerimde taşıyorum. Kötü oynadığımızda açıkça söylüyorum. Daha rahat kazanmalıyız. Kazandığımız için mutluyuz ama seyircilere rahat maç izletebilmeliyiz. İnşallah bu galibiyeti Samsun’a (Galler maçı) taşıyacağız."

Türkiye, bir sonraki karşılaşmasını 19 Haziran'da Samsun'da Galler'e karşı oynayacak. Ardından eylül ayına kadar millî maç olmayacak.