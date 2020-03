Hakan Çalhanoğlu: Milan'da koronavirüse yakalanan kimse olmadı

Milan'da forma giyen milli futbolcu koronavirüs salgınının etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerin başında İtalya geliyor.

Ertelenen İtalya 'da mücadele eden 'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programına telefonla bağlandı.

Haberin devamı aşağıda

Şu an 'da bulunduğunu belirten Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşlarına yapılan testlerden hiçbirinin pozitif çıkmadığını söyledi.

Daha fazla takım

26 yaşındaki futbolcu "İlk etapta virüsü ciddiye almadım. Dedim 'Allah Allah! Niye dışarı çıkmayayım?' Ancak insan haberleri görünce korkmaya başlıyor. Şu an Almanya'dayım. İtalya'da durumlar çok kötü. Bütün kurallara uyuyoruz. Almanya'da sokağa çıkma yasağı başlayacak. İtalya'ya geri dönüşümüz nasıl olur ben de bilmiyorum. Biz de beklemedeyiz. Milan'daki takım arkadaşlarım da ülkelerine gitti. Milan'da koronavirüse yakalanan kimse olmadı. Kulübün yolladığı bireysel çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kendimi her an oynayacak gibi hazır tutuyorum. EURO 2020'nin bu yıl oynanmasını isterdik ama sakat arkadaşlarımız için iyi olacak" şeklinde konuştu.

Milan, 26 haftada topladığı 36 puanla Serie A'da 7. sırada yer alıyor. Hakan Çalhanoğlu ise bu sezon forma giydiği 25 resmi maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.