Hakan Çalhanoğlu meydan okudu: Bizden çekiniyorlar

İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Euro 2020 hakkında düşüncelerini paylaştı.

Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı her geçen gün artıyor. Fransa ve İtalya'da forma giyen milli oyuncular da A Milli Takım kampına katılmaya başladı.

İtalya'dan Antalya'ya gelen isimlerden biri olan Hakan Çalhanoğlu, havalimanında basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Hakan Çalhanoğlu neler söyledi?

A Milli Takım, Euro 2020 açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Hakan, rakiplerin ay-yıldızlılardan çekindiğini ifade etti.

"İtalya'daki maç Merih Demiral, Mert Müldür, Kaan Ayhan ve benim için de önemli olacak. Sahaya kaybetmemek için çıkacağız. İnşallah güzel bir başlangıç yaparız.

"Sadece İtalya değil tüm ülkeler bizden çekiniyor.

"Her ülkeye sonsuz saygımız var ancak bizden çekiniyorlar. Bizi yetenekli ve iyi bir ekibiz. Gruptan çıkmayı amaçlıyoruz sonrasını konuşuruz.

"Ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Dualarını eksik etmesinler."

Hakan Çalhanoğlu Milan'da kalacak mı?

Başarılı oyuncu geleceğiyle ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

"Milan'ın benim için ayrı bir yeri var. Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardığımız için çok mutluyum.

"Geleceğimle ilgili olarak şuan birşey demek istemiyorum. Euro 2020'ye odaklanmış durumdayım. Henüz bir karar vermedim."