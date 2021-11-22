Hakan Çalhanoğlu'lu Inter, Napoli'nin 12 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi

Serie A'nın 13. haftası, heyecanın oldukça yüksek ve golün bol olduğu bir karşılaşmaya sahne oldu.

Napoli deplasmanda ilk öne geçen taraf olsa da Inter rakibini 3-2 mağlup etti ve Spalletti'nin öğrencilerinin 12 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

2021/22 sezonunda ligde oynadıkları karşılaşmalarda henüz mağlup olmayan Napoli, Inter karşısında ilk yenilgisini aldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun performansı nasıldı?

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 17. dakikada geriye düşmelerinin ardından durumu eşitleyen isim oldu.

25. dakikada Napoli aleyhine çıkan penaltı kararıyla topun başına geçen Çalhanoğlu fileleri havalandırdı.

🔵⚫ Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşları, Napoli'nin 12 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi 😬pic.twitter.com/5KSzFErsWB — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) November 22, 2021

Karşılaşmanın 44. dakikasında Perisic, Inter'i 2-1 öne geçiren golü kaydederken bu golün asisti de Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

Milli oyuncu mücadelenin 62. dakikasında yerini Arturo Vidal'e devrederek oyundan ayrıldı.

Serie A'da son durum nasıl?

Serie A'da oynanan 13. hafta maçlarının ardından Napoli liderliğini koruyor. 32 puanla ilk sırada yer alan Spalletti'nin öğrencilerini yine aynı puandaki Milan takip ediyor.

Inter ise 28 puanla üçüncü sırada bulunurken 25 puanı olan Atalanta dördüncü sırada yer alıyor.

Napoli, 28 Kasım'da Lazio'yu konuk ederken Inter 27 Kasım'da Venezia deplasmanına misafir olacak.