Hakan Çalhanoğlu: Inter kadrosunun mental gücü ve disiplini Milan'ın önünde

Kontratının sona ermesinin ardından Milan'dan ayrılan ve Milano'nun bir diğer devi Inter'e imza atan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mavi-siyahlı takımdaki performansını ve takımının son durumunu değerlendirdi.

S Sport'a konuşan Çalhanoğlu, giden oyuncuların yerlerinin en iyi şekilde doldurulduğunun altını çizdi.

Çalhanoğlu ne söyledi?

Christian Eriksen'in yaşadığı sağlık probleminin de etkisiyle Danimarkalı oyuncunun boşluğunu doldurmak için Inter'e transfer olduğunu belirten Çalhanoğlu, Romelu Lukaku ve Achraf Hakimi yıldızların da ayrılmasına rağmen Inter'in iyi performansının sürdüğünü söyledi:

"Giden oyuncuların yerini doldurmak kolay değildi ama şu ana kadar bunu iyi başardığımızı düşünüyorum. 7-8 puan geriden gelip öne geçmek bizim için çok önemli. Inter'de herkes tarafından çok iyi karşılandım.

"Inter forması giymek benim için kolaydı çünkü zaten uzun süredir Milano'daydım ve hem Milano'yu hem de dili biliyordum. Bana göre Milan'dan daha kaliteli bir kadroyla beraberim. Hocamız ve teknik heyet de beni çok istedi ve bunu hissettirdiler.

"Inter'e transferimle birlikte saha içindeki rolüm de değişti. Milan'da genellikle 10 numara oynarken, bu sezon daha çok 6 ve 8 numara olarak oynuyorum. Bu durum benim için daha iyi çünkü yüzüm kaleye dönük oynuyorum. Sırtım kaleye dönük oynama konusunda biraz zorlanıyordum çünkü gerçekten kolay değil.

"Son olarak milli takımda da aynı pozisyonda oynadım. Geriden top alıp oyun kurmayı sevdiğim için yeni rolüm bana bir hayli uyuyor."

"Milan'ın yaptıkları zoruma gitti"

Inter formasıyla oynadığı ilk Milan karşılaşmasını da değerlendiren Çalhanoğlu, derbiye özel olarak hazırlandığını belirtti:

"Milan maçının benim için kolay olmayacağını biliyordum. O maç için özel olarak hazırlandım. Baskı altına girmemek için mental olarak iyi bir hazırlık yaptım.

"İkinci penaltıyı ben atsaydım maçı kazanabilirdik. Birinci penaltımız Lautaro Martinez, ikincisi ise benim. Takım arkadaşlarım benim kullanmamı istemişti çünkü benim şut kalitemin Lautaro'dan iyi olduğunu düşündüler. Ben de kullanmak istedim çünkü Inter'e geçtiğimde aldığım tepkiler beni üzmüştü.

"Milan yedi senedir Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyordu ve ben bunun için çok çaba göstermiştim. Milan yönetimi oradan neden ayrıldığımı açıklamadı ve bütün tepkileri bana yönlendirdiler ve bu durum zoruma gitti."

Takım ruhu vurgusu

Roma'ya kornerden attığı gole de değinen milli oyuncu, duran top organizasyonları için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi:

"Korner ve duran top organizasyonları için çok çalışıyoruz. Kornerleri ön direk, penaltı noktası ve arka direk olarak ayırıyoruz. Genelde ön direğe doğru sert atmaya çalışıyoruz çünkü kafa hakimiyeti olan oyuncularımız var ve şu ana kadar iyi değerlendirdik.

"Ceza sahası dışından Messi'den sonra en çok gol atan oyuncu olmak benim için büyük bir gurur ama onunla kendimi asla kıyaslayamam. Şut çekmeyi seviyorum ve fırsat buldukça çekmeye çalışıyorum.

"Takım arkadaşım Nicolo Barella ile asist krallığında ilk sırada yer almak bizim için güzel ama bireysel istatistiklerle ilgilenmiyoruz. Kimin asist yaptığı ya da kimin gol attığının bir önemi yok. Sadece Inter'in başarısına odaklanmış durumdayız.

"Çok iyi karakterlerden oluşan çok iyi bir takımız. İki takımı da kıyaslayabilirim ve Inter'i mental ve disiplin açısından Milan'ın daha önünde olduğunu düşünüyorum."

Liverpool eşleşmesi

Takımının Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacağı Liverpool eşleşmesini de değerlendiren Çalhanoğlu, bu eşleşmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

"Şampiyonlar Ligi'nde bizi zor bir Liverpool eşleşmesi bekliyor. Grupta oynadığımız Real Madrid karşılaşmalarını iyi oynamıştık ama istediğimiz skorları alamadık.

"Inter'in de büyük ve güçlü bir takım olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu eşleşmeyi gerekten merak ediyorum umarım turu geçen taraf biz oluruz."

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