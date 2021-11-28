Hakan Çalhanoğlu, Inter'e galibiyeti getirdi ama Simone Inzaghi daha fazlasını bekliyor

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi bu sezon projelerine uygun oyuncular transfer ettiklerini söyleyerek bir geçiş dönemi yaşamadıklarını vurguladı.

Serie A'nın 14. haftasında Venezia sahasında Inter'i konuk ederken karşılaşmayı 2-0'lık skorla Simone Inzaghi'nin öğrencileri kazandı.

Karşılaşmada gol perdesini 34. dakikada Hakan Çalhanoğlu açtı ve bu golüyle 2013-14 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla ceza sahası dışından gol atan ikinci futbolcu oldu.

Inter'in ikinci golünü ise 90+6'da penaltıdan Lautaro Martinez kaydetti. İtalyan ekibi, Venezia karşısında galip geldi ancak Inzaghi daha fazlasını bekliyor.

Simone Inzaghi ne söyledi?

Sky Sport Italia'ya konuşan Inzaghi, "Biz Inter'iz daha fazlasını yapmalıyız." diyor:

"İyi bir form yakaladık, altı gün içinde üçüncü maçımızdı ancak harika bir karakter ortaya koyduk ve iyi futbol oynadık."

"Tek olumsuz yanı, ikinci golü daha erken atmalıydık çünkü Venezia sezonun sürpriz takımlarından biri ve açık vermek iyi değil."

"Biz Inter'iz maçı daha önce bitirmeliydik ama bu şartlar altında da mutluyuz."

"Inter, İtalya'nın şampiyonu, bazıları bunun bir geçiş yılı olması gerektiğini ve kulübü kurtarmaya odaklanmayı söyledi ancak buraya olağanüstü oyunculardan oluşan bir kadro bulmak için geldim."

"Projemize uygun oyuncuları transfer ettik. İlk hedefte Şampiyonlar Ligi son 16 turuna ulaştık ve grupta birinciliği hedefleyen Real Madrid'e karşı oynayacağız."

Inter'i ne bekliyor?

Inter, Venezia galibiyetinin ardından yükselişini sürdürürken puanını da 31'e çıkardı. Venezia ise 15 puanda kaldı.

Simone Inzaghi'nin öğrencileri Serie A'da 1 Aralık'ta Spezia'yı konuk ederken ardından 4 Aralık'ta Roma deplasmanına konuk olacak ve Jose Mourinho'nun ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşları, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 Aralık'ta Real Madrid deplasmanına konuk olacaklar.