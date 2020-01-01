Hakan Çalhanoğlu: Ibrahimovic'in tuttuğu bir Türk takımı var

Milan'da forma giyen milli futbolcu, Zlatan Ibrahimovic, EURO 2020, kariyer planları ve diğer Türk oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2017-18 sezonundan bu yana kariyerini İtalya ekiplerinden 'da sürdürüyor.

A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programına konuk olan 26 yaşındaki oyuncu, Milan'daki takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic ile arasının çok iyi olduğunu söyledi.

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Milan'dan ayrılmayı düşünmediğini de belirten Hakan, İtalyan ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediğini de sözlerine ekledi.

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Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"EURO 2020'nin ertelenmesine sevindim"

Takımımızda çok eksik vardı. Cenk Tosun, Merih Demiral, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Dorukhan Toköz gibi isimler sakattı. Eğer turnuva oynansaydı onlar olmayabilirdi. Bu yüzden EURO 2020’nin ertelenmesine sevindim. Artık hepsinin geri dönme şansı var. Milli Takım’daki ortam çok güzel. Kadromuzda tecrübeli isimlerle birlikte çok genç oyuncular var. İyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum. Maçlara çıkmadan önce rakiplerimizi analiz ediyoruz. Kendimizi büyük takımlara karşı da kanıtladık. Onlara kafa tutabileceğimize inanıyorum.

"Ibrahimovic'in tuttuğu bir Türk takımı var"

Zlatan Ibrahimovic ile aramız çok iyi. Bana sahip çıkıyor. Hem saha içinde hem de saha dışında iyi anlaşıyoruz. Dışarıdan görüldüğü gibi egolu bir insan değil. Sahadaki görüntüsü çok normal. Çünkü çok hırslı bir oyuncu ama saha dışında çok sempatik ve kalbi temiz bir insan. Aynı zamanda Türkleri çok seviyor. Ibrahimovic’in tuttuğu bir Türk takımı var ama söylemem.

"Dorukhan, Abdulkadir ve Uğurcan, Avrupa'ya gelmeli"

Cengiz ve Merih ile sık sık görüşüyorum. Hatta Merih’i en son iki gün önce aradım ve sakatlığının durumunu sordum. Kendisini iyi hissettiğini söyledi. Cengiz ile arada İtalyanca şakalaşıyoruz. İkisiyle de gurur duyuyorum. Çok temiz kalpli insanlar. Dorukhan Toköz, Abdulkadir Ömür ve Uğurcan Çakır, Avrupa’ya yakışan oyuncular. ’de oynamak güzel ama diğer ülkeleri de denemelerini tavsiye ederim. Onları Avrupa’da görmek isterim.