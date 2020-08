Hakan Çalhanoğlu: Ibrahimovic bana 'etkili şutların var, korkma vur' diyor

Son dönemde Milan'da gösterdiği yüksek performansla kendinden söz ettiren Hakan Çalhanoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

ekiplerinden 'da forma giyen ve pandemi sonrası gösterdiği performansla övgüleri toplayan A Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, gündeme dair birçok açıklamada bulundu.

Milliyet'ten Bilal Meşe'ye konuşan Çalhanoğlu, takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'e övgüler yağdırırdı:

"Her yönüyle örnek bir profildir. Çok kupalar kaldırdı, böylesi tecrübeli bir oyuncu ile oynamak benim için şereftir. Saha içinde çok iyi anlaşıyoruz, o benim oyun stilimi, ben de onun oyun stilini iyi biliyorum. İkimiz birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz. Sahada ne yapacağımızı iyi biliyoruz. O beni arıyor, ben de saha içinde onu arıyorum. Bu özelliklerimiz takımın başarısına büyük katkı sağlıyor."

Daha fazla takım

"Onun hırsı, profesyonelliği inanılmaz. Kendisine çok iyi bakıyor, takıma yardım ediyor, gençlere destek veriyor. Tabi ki bizler de ondan çok şeyler öğreniyoruz. Örnek bir adam... Pozisyon geldiği zaman vur, çok etkili şutların var, korkma’ gibi... Artı, paslarımı çok beğeniyor, savunmaya yardım ettiğimi de biliyor."

"Pioli bana hareket özgürlüğü verdi"

26 yaşındaki oyuncu, Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli hakkında da görüşlerini dile getirdi:

Haberin devamı aşağıda

"Pioli'nin bana verdiği özgüven her şeye bedel... Tabii bire bir sohbetlerimiz oluyor. Futbolun yanı sıra özel hayatımızla da yakından ilgileniyor. Özgüven sadece futbolda değil, hayatın her yönünde çok önemlidir. Hocamız bu anlamda bana müthiş bir özgüven aşıladı, bunun da karşılığını sahada ispatladım. Hocamız rahat olmamı sağladı. Bana hareket özgürlüğü verdi. En önemli yanı ise futbolcularla fikir alışverişinde bulunmasıdır. Her oyuncunun ne düşündüğünü bilmek istiyor, çok haklı da. Paylaşımcı bir teknik direktör sahibiz. Beni merkezde oynatıyor, ben de oyunu açma adına her şeyi yapıyorum, yaptığıma da inanıyorum."

"EURO 2020 Elemelerinde müthiş bir hava yakalamıştık"

Milli futbolcu, salgın nedeniyle ertelenen EURO 2020 hakkında ise, "Ertelenmesi hem avantaj, hem de dezavantaj oldu açıkçası. Avantajımız; sakat arkadaşlarımız vardı, onlar düzeldi, 2021’de aramızda olacaklar. Bundan da çok mutluyum. Dezavantaja gelince, ‘keşke oynasaydık’ diye içimden geçirdim hep. Turnuva süresince müthiş bir hava yakalamıştık. İstim üzerindeydik, iştahlıydık, istekliydik. O havayla finallerde büyük başarılara yürürdük" ifadelerini kullandı.

"Galatasaraylı olduğumu herkes biliyor"

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde 'de de forma giyebileceğini belirten Hakan Çalhanoğlu, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"İlerde Türkiye neden olmasın? Galatasaraylı olduğumu herkes biliyor, bunu söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Ama Avrupa’da büyük hedeflerim var, onları yakalamak istiyorum. Avrupa’da büyük takımlara transfer olmak istiyorum. Bu büyük hedeflerime Avrupa’da ulaşacağıma inanıyorum. Bunun için durmadan çalışacağım, asla yılmayacağım, başaracağım."