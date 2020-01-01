Hakan Çalhanoğlu: Geçen yıla göre daha iyi ve güçlü hissediyorum

Milan forması altında son dönemde büyük bir ivme yakalayan Hakan Çalhanoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde Shamrock Rovers maçında 1 gol 1 asist yaptı.

UEFA 2. Ön Eleme Turu maçında İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers’a konuk olan sahadan 2-0’lık skorla ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Zlatan Ibrahimovic ve 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic’in golünde asisti yapan isim oldu. Milli futbolcu, ilk 11’de başladığı mücadelede 83 dakika sahada kaldı.

Karşılaşmanın ardından Sky Sports'a konuşan Çalhanoğlu, "Maça çok iyi başladık. Ibrahimovic yine harikalar yarattı. Takımın geri kalanına olduğu gibi bana da çok yardımcı oluyor. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Şimdi önümüzdeki maçını düşüneceğiz. Geçen yıla göre kendimi çok daha iyi ve güçlü hissediyorum. Biz gerçek bir takımız" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Hakan Çalhanoğlu, pandemi sonrası Milan formasıyla 14 maçta 7 gol, 9 asistlik performans sergiledi.