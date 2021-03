Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından attığı goller koleksiyonuna Letonya'yı ekledi

A Milli Takım'ın Letonya ile oynadığı 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde ay-yıldızlı takımın ikinci golünü atan Hakan Çalhanoğlu, milli formayla ceza sahası dışından attığı gol sayısını yediye çıkardı.

Hakan'ın ilk kez milli formayı giydiği 2013'ten bu yana ceza sahası dışından daha fazla gol atan bir oyuncu olmadı.

Eylül 2013'ten bu yana ceza sahası dışından yedi gol atan Hakan Çalhanoğlu'nu üç gollü Ozan Tufan ile ikişer golü bulunan Cengiz Ünder, Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Cenk Tosun takip etti.

Yusuf Yazıcı, Umut Bulut, Bilal Kısa, Yunus Mallı, Deniz Türüç, Arda Turan ve Mevlüt Erdinç de ceza sahası dışından birer gol buldu.

🇹🇷 A Millî formayla ilk maçına çıktığı Eylül 2013'ten bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu Hakan Çalhanoğlu.



🚀 vs. Letonya

🚀 vs. Hollanda

🚀 vs. Arnavutluk

🚀 vs. Hırvatistan

🚀 vs. Avusturya

🚀 vs. Bulgaristan

🚀 vs. Lüksemburg pic.twitter.com/OMrOc5IhCt