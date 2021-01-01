Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından attığı goller koleksiyonuna Letonya'yı ekledi

Elemelerdeki ikinci golünü Letonya'ya atan Hakan Çalhanoğlu, Eylül 2013'ten bu yana ceza sahası dışından en fazla gol bulan milli oyuncu konumunda.

A Milli Takım'ın Letonya ile oynadığı 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde ay-yıldızlı takımın ikinci golünü atan Hakan Çalhanoğlu, milli formayla ceza sahası dışından attığı gol sayısını yediye çıkardı.

Hakan'ın ilk kez milli formayı giydiği 2013'ten bu yana ceza sahası dışından daha fazla gol atan bir oyuncu olmadı.

Hakan'ı Ozan takip ediyor

Eylül 2013'ten bu yana ceza sahası dışından yedi gol atan Hakan Çalhanoğlu'nu üç gollü Ozan Tufan ile ikişer golü bulunan Cengiz Ünder, Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Cenk Tosun takip etti.

Yusuf Yazıcı, Umut Bulut, Bilal Kısa, Yunus Mallı, Deniz Türüç, Arda Turan ve Mevlüt Erdinç de ceza sahası dışından birer gol buldu.

🇹🇷 A Millî formayla ilk maçına çıktığı Eylül 2013'ten bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu Hakan Çalhanoğlu.



🚀 vs. Letonya

🚀 vs. Hollanda

🚀 vs. Arnavutluk

🚀 vs. Hırvatistan

🚀 vs. Avusturya

🚀 vs. Bulgaristan

🚀 vs. Lüksemburg pic.twitter.com/OMrOc5IhCt — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) March 30, 2021

Elemelerdeki ilk karşılaşma olan Hollana sınavında da ceza sahası dışından Tim Krul'u mağlup eden Hakan, son dönemde milli forma altında gösterdiği başarılı performanslarla dikkat çekiyor.

Şenol Güneş'in takımının 3-0 kazandığı Norveç deplasmanında asist yapan Hakan, elemelerdeki üç maçta da skora etki etmiş oldu.

Bu sezon çok formda

Milli formayla attığı gol sayısını 13'e yükselen Hakan böylece Fenerbahçe'nin efsane ismi Zeki Rıza Sporel ile arasındaki gol farkını ikiye indirdi.

Çalhanoğlu üç gol daha atmasında Türk futbol tarihinin A Milli Takım formasıyla en fazla gol atan ilk üç oyuncusundan biri olmayı başaracak ve tarihe geçecek.

Bu sezon Milan formasıyla da oldukça etkili maçlar ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'i kapsayan altı ligde, 90 dakika başına en fazla şut pası veren oyuncu olmuştu.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Milan formasıyla çıktığı 23 lig maçına iki gol ve sekiz asist sığdırmayı başardı.